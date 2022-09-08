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بريطانيا تدعو إلى ضمان حقوق البيشمركة في المنظومة الأمنية العراقية

بريطانيا تدعو إلى ضمان حقوق البيشمركة في المنظومة الأمنية العراقية

أكد كبير المستشارين العسكريين البريطانيين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المارشال سامي سامبسون،  الأربعاء، التزام بلاده بدعم قوات البيشمركة وإقليم كوردستان، داعياً إلى ضمان حقوق البيشمركة ضمن المنظومة العسكرية العراقية.

واستقبل الرئيس بارزاني في منتجع صلاح الدين قرب أربيل، المارشال سامي سامبسون والوفد المرافق له، وأكد سامبسون التزام بلاده بالعلاقات والتحالف مع إقليم كوردستان واستمرار دعمها وتعاونها مع قوات البيشمركة، وفق بيان أورده مقر الرئيس البارزاني:

وأثنى سامبسون على دور الرئيس بارزاني في مساعي توحيد قوات البيشمركة تحت مظلة وزارة البيشمركة، وأكد «ضرورة حماية حقوق إقليم كوردستان والبيشمركة في إطار منظومة الدفاع العراقية».

بدوره هنأ الرئيس بارزاني الوفد الزائر بمناسبة تشكيل الحكومة البريطانية الجديدة، مشيداً بدور بريطانيا في مساعدة قوات البيشمركة في الحرب ضد تنظيم داعش.

وفيما يتعلق بإصلاحات وزارة البيشمركة، قال الزعيم الكوردي إنه يدعم بشكل كامل إصلاحات وزارة البيشمركة، مؤكداً على ضرورة أن تكون هذه القوات تحت قيادة وزارة البيشمركة.

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