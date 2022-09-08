بمعزل عن بغداد..الولايات المتحدة توقع اتفاقية عسكرية جديدة مع كردستان

المعلومة/ ترجمة..

كشف تقرير لصحيفة ناشيونال البريطانية ، الخميس، ان الولايات المتحدة ستوقع اتفاقية عسكرية جديدة مع اقليم كردستان تحت ذريعة ما يسمى بتعزيز الامن في المنطقة.

ونقل التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة /، عن المتحدث باسم حكومة الاقليم لاوك غفوري قوله في بيان أن “وزارة البيشمركة في الاقليم ستوقع قريبا مذكرة تفاهم بين الوزارة ووزارة الدفاع الأمريكية”.

واضاف أن “الصفقة ستوفر المزيد من التدريب العسكري لقوات البيشمركة من خلال قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة”. بحسب قوله

من جانبها قالت قيادة عملية العزم الصلب التابعة للتحالف الدولي إن “جهودنا المشتركة المستمرة وتعاوننا مع شركائنا في وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان أمر بالغ الأهمية لتحقيق الهزيمة الدائمة لداعش وتعزيز الاستقرار الإقليمي”. بحسب زعمهم

واوضح التقرير ان ” الولايات المتحدة لازالت تحتفظ بوجود عسكري في العراق منذ الغزو الذي قادته في البلاد عام 2003 ومازالت مصرة على البقاء على الرغم من قرار البرلمان بوجوب مغادرتها الكاملة للبلاد”.

يأتي ذلك في الوقت الذي قامت فيه باربرا ليف ، مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى ، بزيارة إلى العراق هذا الأسبوع خلال رحلة إقليمية، فيما قالت وزارة قالت وزارة الخارجية الأمريكية: “نحن ملتزمون بالعمل مع حكومة إقليم كردستان لمواجهة التحديات المشتركة وخلق الفرص لكلا الشعبين”. بحسب قولها .

ولم تكشف الصحيفة البريطانية عن محتوى الاتفاقية ولا تفاصيلها في حين يبدو ان هذه الاتفاقية تأتي بمعزل عن الحكومة المركزية في بغداد.انتهى / 25 ض

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