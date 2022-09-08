لا تطلبي مني حساب حياتي ! للشاعر نزار قباني * د. رضا العطار

الرسم بالكلمات

لا تطلبي مني حساب حياتي

إن الحديث يطول يا مولاتي

كل العصور انا بها ، فكأنما

عمري ملايين من السنوات

تعبت من السفر الطويل حقائبي

وتعبت من خيلي ومن غزواتي

لم يبق نهدُ ، اسود او ابيضُ

الا زرعتُ بارضه راياتي

لم تبق زاوية بجسم جميلة

إلا مررت فوقها عرباتي

فصًلت من جلد النساء عباءة

وبنيت اهراما من الحَلبات

وكتبن شِعرا لا يشابه سحره

إلا كلام الله في التوراة

واليوم اجلس فوق سطح سفينتي

كاللص ، ابحثُ عن طريق نجاة

وادير مفتاح الحريم ، فلا ارى

في الظل غير جماجم الاموات

اين السبايا ؟ اين ما ملكت يدي ؟

اين البخور يضوع في حجراتي

اليوم تنتقم النهودُ لنفسها

وترد لي الطعنات بالطعنات

ماساة هارون الرشيد مريرةُ

لو تدركين مرارة المأساة

اني كمصباح الطريق ، صديقتي

ابكي ، ولا احدُ يرى دمعاتي

الجنس كان مسكنا جربته

لم ينه احزاني ولا ازماني

والحب اصبح كله متشابها

كتشابه الاوراق في الغابات

انا عاجز عن عشق اية نملة

او غيمة ، عن عشق اي حصاة

مارست الف عبادة وعبادة

فوجدت افضلها عبادة ذاتي

فمكِ المُطيًب ، لا يحلُ قضيتي

فقضيتي في دفتري ودواتي

كل الدروب امامنا مسدودةُ

وخلاصنا ، في الرسم بالكلمات

* مقتبس من ديوان الشاعر م 1 ص 464

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