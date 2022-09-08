ما يطلبه البسطاء من شلة الأمراء

ادناه جمله من امنيات ومطالب غالبية الجماهير الصامته التي وضعتها العمليه الديمقراطيه الكسيحه اسيره لأهواء السياسين ونذكر فقط عسى ان تنفع الذكرى

1. خفض سعر صرف الدولار لما كان عليه سابقا, لما لقرار رفع سعر الصرف من اثر كارثي على الطبقات الفقيره والمتوسطه

2. ايقاف صرف الرواتب لمتقاعدي الدرجات الخاصه ومتقاعدي الرئاسات الثلاثه لكونهم تسلمو رواتب ومخصصات خياليه وأصبح لديهم ما يكفيهم لنهاية العمر

3. تخفيض امتيازات ورواتب الرئاسات الثلاثه و النواب والوزراء والسفراء العاملين إلى الحد الأدنى

4. تخفيض الميزانية الخياليه المخصصه لمجلس النواب والرئاسات الثلاثه الى النصف على الأقل

5. طالما أن الخدمه في البرلمان خدمه تطوعيه فلا يجوز صرف راتب تقاعدي للنائب بل يمنح مكافئة نهاية خدمه معقوله تتناسب مع عمله قبل النيابه او ارجاعه لمزاولة عمله السابق

6.تحديد الحد الاعلى للراتب التقاعدي بثلاثة ملايين دينار عراقي بغض النظر عن المسميات

7. تحديد الحد الأدنى للراتب التقاعدي وراتب شبكه الحمايه بخمسمائة دينار عراقي بكل الاحوال

8. تتعهد الحكومه بأستكمال بناء كافة المباني التي تركها المقاولين وخصوصا المدارس الحكوميه والمستشفيات والمرافق العامه بفتره لاتزيد عن ثمانية عشر شهرا

9. المضي قدما بأكمال ميناء الفاو بفتره قياسيه محدده ومعلنه وتحديد الجهات التي ارتشت وعرقلت اكمال هذا المشروع الاستراتيجي

10. العمل بجد لإعادة تشغيل كافة المعامل المعطله سواء عن طريق وزارة الإعمار أو عن طريق عقود المشاركه مع شركات متخصصه عراقيه أو اجنبيه وتحديد واعلان التواريخ المتوقعه لأكمالها.

11.القضاء على ظاهرة طرق الموت واكساء كافة الطرق الرئيسيه وتعبيدها بفتره زمنيه محدوده

12.القضاء على مشكلة الكهرباء والماء خلال فترة لا تزيد عن ثمانية عشر شهرا

13.تسديد كافة الديون الحكوميه دون تاخير لاصحاب العقود والفلاحين والأجراء

14. تقديم الحمايه والدعم اللامحدود لمجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهه وتكليف الهيئه بمراقبة توقيتات الأنجاز وفرض رقابه ومتابعه صارمه على وزارات التجاره والصحه والنفط والماليه والبنك المركزي

15. سن قوانين تشجع المقاولين والتجار للأدلاء بشهاداتهم ضد من ابتزهم واجبرهم على دفع الرشى والكومشنات من مسؤولي الدوله اين كانو دون طائل او مسائله شرط توثيق البينات

16. التخلص من حملة الشهادات المزورة والتي صدرت من جامعات مشبوهه وهم كثر ومعروفين.

17. تخفيض إعداد المستشارين ومجالس المحافظات والأقضيه والتخلص من الطفيليات الغيرمتخصصه وظاهرة الفضائيين ومزدوجي الجنسيه.

18. إيقاف استيراد كافة أنواع السيارات عدا الانتاجيه لمده لا تقل عن سنتين وخصوصا الحكوميه بالذات عدا السيارات الأنتاجيه والمعدات الثقيله

19. البدء بخطه استثماريه طموحه تتلخص بمنح امتيازات للشركات العالميه الكبرى لإنشاء معامل عملاقه وحديثه ومنح قطع أراضي لا تقل عن خمسة عشرة كيلو متر مربع لكل شركه في الصحراء الغربيه تبعد مسافه خمسين كيلومتر عن مراكز المدن على أن تلزم هذه الشركات ببناء مجمعات سكنيه للعاملين فيها وتسلم ملكيته المعامل للدوله العراقيه بعد خمسة وعشرون سنه. ورفع كافة القيود البيروقراطية والظريبيه التي تعيق الأستثمار وتوفير بيئه امنه لها ومنحها الحريه بالأنتاج والتصدير

20. يتعهد رئيس مجلس الوزاء بتنفيذ كافة الأمور المدرجه اعلاه وفي حالة الفشل في التنفيذ ضمن التوقيتات المحدده يعفى من منصبه دون تاخير

واخيرا لابد من القول ان الشعب المسحوق يريد افعال لا اقوال ولا يهمه من يحكم وأن اية انتخابات مبكره سوف تأتي بنفس الوجوه القديمه الباليه وكأنك يا ابا زيد ماغزيت والله من وراء القصد

د. عادل جميل

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