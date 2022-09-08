محافظ أربيل: تأمين ثلاث أماكن لإيواء الزوار الإيرانيين في اقليم كوردستان

سيتم فتح المنافذ الحدودية لإقليم كوردستان، بوجه الزوار الإيرانيين الشيعة، ابتداء من يوم غد الاربعاء (7 ايلول 2022)، لغرض مشاركتهم في مراسم احياء اربعينية الإمام الحسين وزيارة مرقده في مدينة كربلاء العراقية، وأكد محافظ أربيل أوميد خوشناو انه “تم تأمين ثلاثة أماكن لإيواء الزوار في ثلاث مناطق مختلفة”.

أماكن إيواء ومشروبات مجانية للزوار

صرح محافظ أربيل، أوميد خوشناو، اليوم الثلاثاء (6 ايلول 2022)، انه تم تأمين أماكن لإيواء الزوار الإيرانيين، في ناحية الحاج عمران، قضاء سوران ومدينة أربيل، مضيفا انه ستقدم لهم مشروبات (الشاي، العصائر، والقهوة) بشكل مجاني.

وذكر خوشناو انه سيتوجه غدا الاربعاء الى منفذ حاج عمران الدولي، وقال ان “محافظ أورمية سيحضر ايضاً، وسيتم استقبال الزوار بمراسم رسمية”، لافتا الى ان “نحو 20 الى 25 الف زائر سيعبرون المنفذ، يومياً الى اقليم كوردستان، وبعدها يتوجهون الى كربلاء”.

التحضيرات لاستقبال الزوّار

هذه أول مرّة يدخل فيها الزوار الإيرانيون من معبري باشماخ وحاج عمران الدوليين الى اراضي اقليم كوردستان بقصد المشاركة في ذكرى اربعينية الإمام الحسين، وإن استقبال هذا العدد الكبير من الزوار وتسيير اعمالهم يتطلّب انجاز استعدادات تامة.

في (4 ايلول 2022)، صرح القنصل الإيراني العام في أربيل، نصر الله رشنوسي، لشبكة رووداو الإعلامية، بأن “الزوار سيدخلون من معبري (باشماخ وحاج عمران) الحدوديين الى اقليم كوردستان بقصد المشاركة في اربعينية الامام حسين، وتم اتخاذ جميع الاستعدادات لذلك”.

وأضاف القنصل انه “وفقاً للاتفاقية المبرمة مع حكومة اقليم كوردستان، ستقدم لنا كل المساعدة من اجل ذهاب الزوار الى وجهتهم المقصودة دون اي مشاكل”.

هذه اول مرة يقصد فيها الزوار الإيرانيون منافذ اقليم كوردستان لغرض المشاركة في زيارة اربعينية الامام الحسين، وفي هذا الإطار، وقال القنصل الإيراني العام: “بالتأكيد ذلك سيستمر في المستقبل أيضاً”، موجهاً شكره لـ “رئيس اقليم كوردستان ورئيس حكومة اقليم كوردستان والرئيس مسعود بارزاني على توجيههم بتقديم جميع التسهيلات للزوّار”.

من جانبه، صرح محافظ أورمية، محمد صادق معتمديان، لوسائل اعلام ايرانية ان “هذه أول مرة يدخل فيها زوار كربلاء الى الأراضي العراقية عبر معبر حاج عمران”، لافتاً الى ان “ذلك تطلّب بعض الإصلاحات الأساسية من اجل تمكننا من استقبال 20 الف زائر على الأقل يومياً”.

وأضاف انه “طلبنا من جميع مدن محافظة اورمية والمواقف (الكراجات) المساعدة بنقل الزوار عن طريق الباصات دون حدوث اي مشاكل، وأمنا بعض المحطات في جانب اقليم كوردستان من اجل مدّ السيارات الناقلة للزوار بالوقود”.

وحسب محافظ اورمية، فقد تم اتخاذ جميع التحضيرات لعبور الزوار، بالتنسيق مع معبر الحاج عمران في جانب اقليم كوردستان.

الاتفاق بين اربيل وأورمية

محافظ أربيل، اوميد خوشناو قال لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم، إن وصول الزوّار الإيرانيين عبر منفذ حاج عمران الدولي يأتي في إطار اتفاقية من 16 نقطة موقعة بين أربيل وأورمية.

ووأكد انه “قمنا بزيارة محافظة أورمية في نهاية عام 2021 ووقعنا اتفاقية متعددة النقاط مع المحافظ، وفي شباط الماضي زار وفد من محافظة اورمية مدينة اربيل، ووسعنا الاتفاقية المؤلفة من 16 نقطة”.

وبحسب المحافظ ، فإن الزوار الإيرانيين سيتوجهون الى الأماكن المقدسة الشيعية في العراق عبر إقليم كوردستان من مدينة أربيل وعبر بوابتها الدولية. مضيفاً ان “قمنا بتحضيرات جيدة لاستقبال زوار مراسم اربعينية الامام الحسين وسنقدم كامل التسهيلات لهم”.

أربعينية الإمام الحسين

حسب مصادر تاريخية، قتل الإمام حسين حفيد النبي محمد (ص)، في مدينة كربلاء، مع عائلته وعشرات من اقربائه واتباعه، في عام (680 م ) على يد الخليفة الأموي يزيد بن معاوية.

وتشير تلك المصادر الى ان الإمام الحسين لم يعترف بخلافة يزيد بن معاوية، وان قتل الحسين انهى الخلاف بينه وبين الخليفة الأموي واتباع الطرفين.

ويحيي المسلمون الشيعة في العراق وعدة دول اخرى ذكرى استشهاد الإمام الحسين، في عشرين صفر من كل عام هجري. حيث يزور مئات آلاف الشيعة مرقد الإمام الحسين في مدينة كربلاء ويشاركون في الذكرى السنوية بطرق مختلفة.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط