مسؤول في المشفى التركي في ذي قار يحتجز أربعة مراسلين صحفيين داخل غرفها

8/9/2022

احتجز المعاون الإداري في المستشفى التركي في ذي قار أربعة مراسلين صحفيين، داخل احدى غرف المشفى، لمنعهم من تغطية عددا من المصابين من جراء هجوم قطيع ذئاب على إحدى القرى في ذي قار، مساء يوم امس الاربعاء.

وافاد مراسل قناة زاكروس الزميل “علي صالح” لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في اتصال هاتفي، اثناء الاحتجاز، انه مع مراسل قناة دجلة “راسم كريم” ومراسل قناة المسرى “نور السعيدي” ومراسل قناة افاق “ازهر الازرقي” داخل غرفة في المشفى، مبينا انه جرى احتجازهم بعد السماح لهم من قبل امن المستشفى الدخول، وتصوير المصابين في الحادث، الامر الذي اثار غضب المعاون الإداري، ما دفعه الى توجيه الامن بالقبض على الصحفيين، واحتجازهم داخل الغرفة، لافتا الى أن المعاون اشترط على الصحفيين المحتجزين لاطلاق سراحهم بمسح الموثق من على كاميراتهم.

وتدين جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق النهج البوليسي لمعظم المسؤولين الحكوميين في مختلف القطاعات إزاء الصحفيين، ولا سيما أثناء أداءهم واجباتهم المهنية، وتعد احتجاز الزملاء انتهاكا صارخا لحرية العمل الصحفي والإعلامي، المكفولة دستوريا.

وتطالب الجمعية بمحاسبة المسؤول في المشفى الذي احتجز الصحفيين، وفتح تحقيق بالحادث، لمنع تكرار مسلسل اعتقال الصحفيين او احتجازهم لمجرد نقلهم لصورة واضحة عن ما يجري من أحداث، والامتثال للدستور.

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