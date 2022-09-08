مسرور بارزاني لوفد أمريكي: شعب كوردستان غير مستعد للتخلي عن حقوقه الدستورية تحت أي ضغط

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، الأربعاء، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط باربارا ليف.

وجرى في اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة، فضلاً عن مناقشة آخر مستجدات الوضع السياسي وتطوراته في العراق، وفق بيان لحكومة الإقليم،

ووفق البيان، أكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي التزام بلادها في مواصلة مساندة إقليم كوردستان ودعم البيشمركة، وقالت: «سنكثف جهودنا من أجل حل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، ولا سيما الخلافات المتعلقة بقضية النفط والغاز التي تحتاج إلى حل من خلال المفاوضات، لأن عدم حلها سينعكس سلباً على أمن العراق واستقراره».

إلى ذلك، قدم رئيس الحكومة نبذة عن الإصلاحات التي تنفذها التشكيلة الوزارية التاسعة في مجالات تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل وإرساء بنية تحتية متينة.

وعن العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، أكد رئيس الحكومة أن شعب كوردستان قدم تضحيات كبيرة من أجل نيل حقوقه المشروعة، لذلك فهو غير مستعد للتخلي عن حقوقه الدستورية تحت أي ضغط. كما جدد رغبة إقليم كوردستان في حل المشاكل بشكل جذري وعلى أساس الدستور.

وتناول اللقاء، الذي حضرته السفيرة الأمريكية لدى العراق أيلينا رومانوسكي، والقنصل العام الأمريكي في إقليم كوردستان إيرف هيكس، التغير المناخي وآثاره السلبية على العراق وإقليم كوردستان، والاهتمام بالطاقة الصديقة للبيئة والنظيفة والمستقرة، وتعزيز الاستثمار الأمريكي وأهمية القطاع الخاص في الإقليم.

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