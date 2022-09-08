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مسرور بارزاني ووفد عسكري بريطاني يؤكدان أهمية تنفيذ اتفاق شنگال

مسرور بارزاني ووفد عسكري بريطاني يؤكدان أهمية تنفيذ اتفاق شنگال

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني،الأربعاء، وفداً عسكرياً بريطانياً برئاسة كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المارشال سامي سامبسون.

ووفق بيان لحكومة الإقليم، : فقد شهد اللقاء، التباحث بشأن الوضع العام في العراق، إلى جانب مناقشة سبل توطيد العلاقات بين إقليم كوردستان والمملكة المتحدة.

وفي محور آخر من اللقاء، الذي حضره القنصل العام البريطاني لدى إقليم كوردستان ديفيد هانت، جرى بحث الإصلاحات القائمة في وزارة البيشمركة، والتصدي لتهديدات ومخاطر الجماعات الإرهابية، وأهمية تنفيذ اتفاق شنگال (سنجار).

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