مقتل عنصرين من PKK واصابة اثنين بقصف المسيّرة لخليفان

استهدفت طائرة مسيرة، الليلة الماضية، أربعة من مقاتلي (PKK) في محيط قرية (تاراوا) التابعة لناحية خليفان، وتشير المعلومات الأولية إلى مقتل اثنين من المقاتلين وإصابة اثنين آخرين.

وفي ساعة وقوع الحادث، أعلن المشرف على إدارة سوران، هلكورد شيخ نجيب، أن أربعة صواريخ استهدفت أطراف قرية تاراوا التابعة لناحية خليفان، وليس مكان إطلاقها معلوماً، لكن تبين فيما بعد أن الهجوم نفذ بمسيّرة.

وأشار شاهد عيان صور ساعة الهجوم وبعث بتسجيل فيديو لشبكة رووداو الإعلامية، إلى أن أصوات انفجارات قوية سُمعت ما بعث الهلع بين الأهالي.

من جهته، أعلن قائممقام قضاء سوران، مغديد أحمد، لرووداو أن التحقيق في الحادث قد بدأ.

وأصدر جهاز مكافحة الإرهاب في كوردستان، بياناً عن حادث خليفان، أشار فيه إلى أن طائرة مسيّرة استهدفت في حوالى الساعة (20:10) من ليلة الاثنين (5 أيلول 2022) مفرزة لمقاتلي (PKK) في وادي باليسان.

وأضاف بيان مكافحة الإرهاب أن “مفرزة مقاتلي (PKK) كانت قادمة من مناطق إدارة رابرين استهدفت في وادي باليسان من قبل طائرة مسيّرة”.

وأفاد مراسل شبكة رووداو الإعلامية، بختيار قادر، إلى أن قوة كبيرة وصلت إلى المنطقة وكانت أصوات إطلاق نار تسمع في المنطقة، ثم انسحبت القوة المذكورة منها.

وبعد ذلك بدأت قوة من البيشمركة بتمشيط المنطقة وتبين لها أن مسيّرة استهدفت أربعة من مقاتلي (PKK) وأسفر الهجوم عن مقتل اثنين منهما وجرح اثنين آخرين، وقد حصلت شبكة رووداو الإعلامية على صور للضحايا لكنها تمتنع عن نشرها بسبب كون المشاهد حساسة.

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