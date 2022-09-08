نيجيرفان بارزاني: مشاكل العراق لن تحلّ بغياب الحوار

أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، أن مشاكل العراق لن تُحَلّ بغياب الحوار والتفاهم والشعور بالمسؤولية الوطنية.

جاء ذلك خلال استقباله مساء الأربعاء، سفير الاتحاد الأوروبي في العراق، فيلة فاريولا، والوفد المرافق له.

ووفق بيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان، فقد قدم فاريولا، لنيجيرفان بارزاني، أندريس ويبيرغ، الرئيس الجديد للبعثة الاستشارية للاتحاد الأوروبي في العراق، وسلط الضوء على برنامج وأعمال ونشاطات فريق الاتحاد الأوروبي في العراق وإقليم كوردستان.

وأبدى فاريولا، نية الاتحاد الأوروبي تعزيز حضوره وتوسيع نشاطاته في العراق وإقليم كوردستان، كما ثمّن عالياً مواقف ومساعي رئيس إقليم كوردستان ورؤاه ومبادراته لحل مشاكل العراق من خلال الحوار والتفاهم.

من جهته، وإلى جانب تقديم التهاني للرئيس الجديد للبعثة الاستشارية للاتحاد الأوروبي في العراق بمناسبة تسنمه مهام منصبه الجديد، عبّر نيجيرفان بارزاني عن تمنياته له بالنجاح وعن الشكر والتقدير للدور المساعد ونشاطات الاتحاد الأوروبي ومؤسساته في العراق وإقليم كوردستان، مشدداً على أهمية مساعدة ومساندة الاتحاد الأوروبي للعراق وإقليم كوردستان في تنمية مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات وحرية التعبير وكل المجالات التي من شأنها أن تنفع العراق وإقليم كوردستان.

وإضافة إلى تقديم نبذة عن الأوضاع والعملية السياسية في العراق، أكد نيجيرفان بارزاني أن «مشاكل العراق لن تُحَلّ بغياب الحوار والتفاهم والشعور بالمسؤولية الوطنية، لذلك ينبغي على جميع القوى والأطراف والمكونات العراقية في هذه المرحلة أن تنظر إلى الاستقرار السياسي على أنه واجبها الرئيس والأولوية الأولى عندها، وتعمل من أجل تحقيق هذا الهدف».

وبحسب البيان، شكّلت علاقات أربيل – بغداد ومشاكلهما، والوضع الداخلي لإقليم كوردستان والانتخابات وتوسيع مكتب الاتحاد الأوروبي في إقليم كوردستان، محوراً آخر للقاء.

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