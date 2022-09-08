نيجيرفان بارزاني يؤشر لوفد أمريكي «مفتاح» حل مشاكل العراق

أكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، خلال استقباله مساعدة وزير الخارجية الأمريكية، الأربعاء، أن حل مشاكل أربيل – بغداد ووجود قوانين لتوزيع العائدات وللنفط والغاز، هي المفتاح لحل مشاكل العراق واستتباب الأمن والاستقرار في البلد، مشدداً على أن العراق بحاجة إلى الحوار والتفاهم بين الأطراف السياسية والمكونات، وإلى مساعدة الدول الصديقة.

وجاء في بيان لرئاسة الإقليم أن نيجيرفان بارزاني استقبل الأربعاء، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط باربارا ليف ووفداً مرافقاً لها.

وأشار البيان، إلى أنه جرى في الاجتماع الذي حضرته سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق ألينا رومانوسكي والقنصل العام الأمريكي في إقليم كوردستان وعدد من الدبلوماسيين الأمريكيين، التباحث بشأن علاقات أمريكا مع العراق وإقليم كوردستان وآخر تطورات الوضع السياسي في العراق والمساعي الرامية إلى تخطي المصاعب علاقات أربيل – بغداد والمشاكل العالقة بينهما.

وأضاف البيان، أن ليف نقلت تحيات الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير خارجية الولايات المتحدة إلى رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، مبينة أنها هنا لتأكيد التزام أمريكا بعلاقاتها مع العراق وإقليم كوردستان وأنهم ينظرون باهتمام إلى هذه العلاقات، ومؤكدة الدعم الكامل لاستتباب الأمن والاستقرار السياسي في العراق.

وأشار البيان إلى أن نيجيرفان بارزاني من جهته، وإلى جانب التعبير عن الشكر والتقدير للمساعدات والدعم الأمريكي للعراق وإقليم كوردستان، جدد التأكيد على أن مشاكل العراق لن تحل بتهميش أي قوة أو طرف سياسي ويجب أن تتوصل مكونات العراق من خلال الحوار والتفاهم إلى أسلوب للتعايش بينها.

ونوه البيان إلى أن رئي الإقليم عدّ حل مشاكل أربيل – بغداد ووجود قوانين لتوزيع العائدات للنفط والغاز، المفتاح لحل مشاكل العراق واستتباب الأمن والاستقرار في البلد، مشدداً على أن العراق، لغرض حل مشاكله، بحاجة إلى الحوار والتفاهم بين الأطراف السياسية والمكونات، وإلى مساعدة الدول الصديقة.

وكانت علاقات العراق وإقليم كوردستان مع الدول المجاورة، والأوضاع الداخلية لإقليم كوردستان وأهمية وحدة صف الأطراف الكوردستانية، والأوضاع في المنطقة بصورة عامة، ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك، جانباً آخر من الاجتماع، بحسب البيان.

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