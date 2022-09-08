واشنطن: حافظنا على اتصالات منتظمة مع الشركاء على الأرض في سوريا

قال نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل، الأربعاء، أنه ومنذ بداية الصراع في سوريا حافظت الولايات المتحدة على اتصالات منتظمة مع الشركاء على الأرض هناك.

وأضاف باتيل في تصريح لقناة “الحرة” أن مبعوث وزارة الخارجية الأميركية الجديد إلى شمال وشرق سوريا نيكولاس غرانغر حافظ على هذه الشراكات.

وقال إن الاجتماعات التي عقدها في شمال شرق سوريا هي جزء من هذا التواصل المنتظم.

وفضل نائب المتحدث عدم الدخول في تفاصيلها لأسباب أمنية.

وانتشرت القوات الأميركية لأول مرة في سوريا خلال حملة إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما على تنظيم الدولة الإسلامية، بالاشتراك مع جماعة يقودها الأكراد تسمى قوات سوريا الديمقراطية. وينتشر نحو 900 جندي أميركي في سوريا أغلبهم في الشرق.