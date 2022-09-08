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وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن 96 عاما وتشارلز يخلفها على العرش

FILE PHOTO: Britain's Queen Elizabeth and Charles, the Prince of Wales are seen ahead the Queen's Speech during the State Opening of Parliament in London, Britain October 14, 2019. REUTERS/Toby Melville/Pool/File Photo

تشارلز يخلف إليزابيث الثانية على عرش بريطانيا (رويترز-أرشيف)

أعلن قصر باكنغهام وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن عمر ناهز 96، وقد نكس القصر الملكي الأعلام عقب إعلان الوفاة، ويخلف تشارلز والدته ليصبح ملك بريطانيا الجديد.

وقال قصر باكنغهام في بيان “توفيت الملكة بسلام في (قلعة) بالمورال (في أسكتلندا) بعد ظهر اليوم”.

وأضاف البيان أن “الملك وعقيلته سيبقيان في بالمورال هذا المساء وسيعودان إلى لندن غدا”.

وبوفاة الملكة إليزابيث، يصبح ابنها الأكبر تشارلز (73 عاما) ملك بريطانيا تلقائيا وقائدا لكومنولث يضم 14 دولة أخرى، منها أستراليا وكندا ونيوزيلندا.

ويبدأ تشارلز -الذي سيحمل اسم الملك تشارلز الثالث- فصلا جديدا غير واضح للعائلة المالكة، بعد فترة حكم الملكة التي حطّمت الرقم القياسي بتبوّئها العرش لمدة 70 عاما.

وفي أول تصريح له قال الملك تشارلز “وفاة والدتي الحبيبة الملكة إليزابيث تمثل أكبر لحظة حزن بالنسبة لي”، كما قالت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس إن “الملكة الراحلة كانت الصخرة التي بنيت عليها بريطانيا المعاصرة”.

وكانت تراس التقت الملكة إليزابيث الثانية في مقرها الأسكتلندي بقلعة بالمورال الثلاثاء الماضي حيث كلفتها الملكة بتشكيل حكومة جديدة خلفا لبوريس جونسون.

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