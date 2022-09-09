إلقاء القبض على مسافرين بحوزتهما أسلحة في زرباطية

أعلنت وزارة الداخلية العراقية أن مفارز مركز شرطة كمرك زرباطية الميدانية، تمكنت من ضبط أسلحة وعتاد بحوزة مسافرين اثنين.



الوزارة أوضحت في بيان، اليوم الخميس (8 أيلول 2022)، أن المسافرين كانا يستقلان عجلة نوع سمند “غير أصولية”.

وأضافت أنه وبعد تفتيش العجلة “تبين وجود أسلحة منها بندقيه كلاشنكوف، ومسدس 9 ملم، ومخازن، وعتاد، وجهاز مناداة، ودرع ضد الرصاص مخبأة داخل العجلة”، كانا يحاولان تهريبها.

وأشارت إلى تنظيم “محضر ضبط أصولي وعرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق”.

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