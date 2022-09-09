استمرار هبوط الإسترليني وسط مخاوف إفلاس الشركات البريطانية

واصلت العملة البريطانية الجنيه الاسترليني الهبوط في آخر التعاملات ليصل سعر صرف الجنيه في مقابل الدولار الأميركي إلى مستوى لم يسبق له مثيل في 37 عاماً، كذلك ارتفع العائد على سندات الخزانة البريطانية نتيجة عمليات بيع كبيرة أدت إلى تراجع قيمتها مع زيادة مخاوف البنوك والمستثمرين من احتمال تخلف بريطانيا عن سداد ديونها “إفلاس”.

وهبط سعر صرف الجنيه الاسترليني مجدداً الخميس ليصل إلى 1.14 دولار للجنيه، لتبلغ العملة البريطانية أدنى مستوى في قيمتها منذ عام 1985. ويتوقع المحللون في سوق العملات أن يهبط سعر صرف الاسترليني أكثر ربما ليقارب جنيهاً في مقابل الدولار، أي عند نحو 1.05 دولار للجنيه الاسترليني.

ووصل العائد على سندات الخزانة البريطانية إلى أكثر من نسبة ثلاثة في المئة، مرتفعة بأكثر من معدل الارتفاع في مطلع عام 2020 مع أزمة وباء كورونا. وزاد من مخاوف المستثمرين تأثير خطة رئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس التي أعلنتها الخميس لمواجهة مشكلة ارتفاع تكاليف المعيشة التي ستعني اقتراض الحكومة البريطانية أكثر من 173 مليار دولار (150 مليار جنيه استرليني) لتمويلها.

هذه الزيادة في حجم الدين العام للحكومة البريطانية ستجعل بريطانيا تنضم إلى نادي “الدول المديونة” بشدة التي يتجاوز دينها السيادي حجم اقتصادها “الناتج المحلي الإجمالي” مثل قبرص والبرتغال وإسبانيا واليونان وإيطاليا.

أزمة الدين البريطاني

لكن بريطانيا تختلف عن تلك الدول بارتفاع معدلات التضخم فيها أكثر، وأيضاً زيادة سعر الفائدة وهبوط قيمة العملة الوطنية، فذلك يضاعف من كلفة خدمة الدين من فوائد وأقساط، كما أنه يضطر الحكومة إلى الاقتراض بكلفة أعلى، إذ ستضطر حكومة ليز تراس إلى إصدار سندات خزانة بفوائد أعلى كي تتمكن من إقناع المستثمرين بشرائها لتمويل خططها.

وبدأ ذلك القلق في الأسواق من ارتفاع الدين البريطاني مع وصول نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى فوق 95 في المئة، أما الآن ومع زيادة تلك النسبة إلى أكثر من 100 في المئة فسيعني أن الخزانة البريطانية تصبح مديونة بأكثر من حجم اقتصادها الذي يزيد قليلاً على 2.5 تريليون دولار (2.2 تريليون جنيه استرليني). والأهم أن قدرة الحكومة على السداد تضعف في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم التي قد تصل إلى ما بين 18 و20 في المئة مع خفض الضرائب المتوقع وحزمة تخفيف كلفة فاتورة الطاقة.