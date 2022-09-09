الاستخبارات تحرر محامياً بعد اختطافه في ديالى

أعلنت وكالة الاستخبارات تحرير المحامي “ليث حسن حميد” بعد اختطافه من قبل أشخاص في محافظة ديالى شرقي البلاد.

وجاء في بيان صادر عن وكالة الاستخبارات، الجمعة (9 أيلول 2022)، “من خلال تكثيف الجهود الاستخبارية لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، وبعد مضي ثلاثة أيام على اختطاف المحامي (ليث حسين حميد) من قضاء المقدادية ضمن محافظة ديالى تمكنت الأبطال في وكالة الاستخبارات من تحرير المحامي المختطف”.

وذكر أنه جرى تحريره في “منطقة الشاخة” ضمن محافظة ديالى.

البيان أشار إلى أن وكالة الاستخبارات تمكنت من “إلقاء القبض على المتهمين في هذه القضية”، لافتاً إلى “اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم”.

الاثنين (29 آب 2022)، اختُطف شابان، قرب قرية “جبل بور” الواقعة بين ناحية ليلان وكركوك، وعثر على جثّة احدهما صباح اليوم فيما لا يزال مكان الشاب الآخر معه غير معلوم.

وأفاد مراسل شبكة رووداو الإعلامية في كركوك، هردي محمد، انه عثر على جثة أحد الشابين الذين اختطفا ليلة أمس ويدعى (علي عبدالله)، ولا يزال الشاب الآخر الذي كان معه مفقوداً.

وحسب شهود عيان تحدثوا لمراسل رووداو فإن الشابين كانا متوجهين الى كركوك، تم اعتراض طريقهما قرب كركوك واختطافهما.

وتختص المادة 421 من قانون العقوبات العراقي بتفصيل حكم الخطف في العراق حيث تتضمن الآتي:

“يعاقب بالحبس كل من قبض على شخص أو احتجزه أو حرمه الحرية بأي وسيلة كانت، ما دام ليس هذه الشخص من أفراد الشرطة ويتصرف وفقاً لأوامر السلطات، وشددت العقوبة المنصوص عليها في المواد 421 و423 بالسجن مدى الحياة (أي يظل المتهم في السجن حتى مماته)”.

وتكون العقوبة السجن مدة 15 سنة في ظروف معينة.