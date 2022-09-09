البيشمركة تنفذ عملية امنية شمال جبل قرجوغ

نفذت قوات البيشمركة عملية أمنية، شمال جبال قرجوغ في مخمور، استولت خلالها على كمية كبيرة من الاسلحة والمتفجرات.

وصرح قائد محور مخمور – الكوير في قوات البيشمركة، سيروان بارزاني، الخميس (8 ايلول 2022)، ان قوات البيشمركة في المحور السادس، باشرت في (7 ايلول 2022) بتنفيذ عملية امنية في الجزء الشمالي من جبال قرجوغ.

وأوضح سيروان بارزاني ان العملية استغرقت يومين، تم العثور خلالها على 36 وكراً لداعش وتفتيشه، حيث تمت السيطرة على كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات والاعتدة في المكان.

قائد محور مخمور- الكوير ، أكد ان قوات البيشمركة نجحت في تنفيذ العملية دون وقوع اي خسائر بشرية في صفوفها.

يشار الى انه، في حزيران من عام 2014، سيطر تنظيم داعش على مدينة الموصل وجزء كبير من المناطق السنية في العراق، وفي آب 2014 باشرت قوات البيشمركة بالتعاون مع الجيش العراقي وقوات التحالف الدولي بعملية عسكرية لإعادة تحرير اراضي البلاد من قبضة التنظيم.

وفي عام 2017، اعلنت القوات الامنية العراقية عن انتهاء دولة الخلافة في العراق، لكن هناك بعض المناطق التي تعاني فراغا أمنيا يستغلّها عناصر التنظيم ملاذا لانفسهم، ومنها منطقة قضاء مخمور وجبل قرجوغ.

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