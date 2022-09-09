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الحشد الشعبي يعلن إحباط مخطط لحزب البعث في زيارة الأربعين

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، احباطها مخططاً يقوده “حزب البعث المحظور” في محافظات كربلاء، وبابل، والمثنى، والديوانية.
وذكرت الهيئة في بيان لها، انه “في الساعة الواحدة من فجر اليوم الخميس 8 أيلول 2022، وبإشراف رئاسة أركان هيئة الحشد الشعبي وبجهد استخباري عال ومتابعة دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية، انطلق أبطال الحشد الشعبي بنداء لبيك يا حسين لتنفيذ عملية استباقية واسعة بسم (الردع الثانية)”.
واضافت الهيئة انه “تم من خلالها احباط مخطط معاد ضد أمن بلدنا وزيارة الأربعين يقوده حزب البعث المحظور في محافظات (كربلاء، بابل، المثنى، الديوانية)”.
وتابع البيان: “تمكن أبطال الهيئة من الإطاحة بشبكة فاعلة منهم أعضاء قيادات قطرية وقيادات فروع وشعب، حيث تم التعامل مع المعتقلين وفق الإجراءات القانونية أصوليا وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقاً”.

الحشد الشعبي يعلن احباطه مخططا لحزب البعث

 

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