السيد الغانمي يشرف على عودة (154) مواطناً نازحاً من مناطق على الحدود التركية السورية

أشرف وزير الهجرة والمهجرين وكالة السيد عثمان الغانمي، على الإجراءات التي قامت بها الوزارة لاستقبال (154) مواطناً عائداً من مناطق تقع على الشريط الحدودي السوري التركي ضمن مناطق تركيا الى ارض الوطن، ضمن خطة الوزارة لتشجيع العراقيين في دول الخارج على العودة طوعياً .

واكد السيد الوزير انه ومن خلال التنسيق المشترك بين مكتب الوزارة في انقرة والقنصلية العراقية في غازي عنتاب التركية ووزارة النقل العراقية وفرع الوزارة في محافظة دهوك، تمت إعادة هؤلاء المواطنين بعد استكمال جميع إجراءات دخولهم الى البلاد نحو مناطقهم الأصلية بمحافظات نينوى والانبار وصلاح الدين وكركوك وبغداد ، مشيراً الى ان الوزارة مستمرة بأعادة العراقيين بشكل طوعي الى ارض الوطن وفق خطة معدة لهذا الغرض .

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