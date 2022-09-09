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العراق يتوسط لإطلاق سراح حاج إيراني محتجز بالسعودية

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم الخميس، أنه أجرى محادثات مع نظيره السعودي للتوسط بشأن الإفراج عن حاج إيراني معتقل بالسعودية.

وأعرب حسين خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، عن أمله بأن تتوفر الأرضية المناسبة بأسرع ما يمكن للإفراج عن الحاج الإيراني الذي اعتقلته السلطات السعودية في موسم الحج الأخير، بحسب وكالة “إرنا” الإيرانية.

كما تبادل وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق خلال المحادثة الهاتفية، وجهات النظر بشأن آخر تطورات المفاوضات لإلغاء الحظر.

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