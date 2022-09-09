المغرب يعتزم إطلاق مشروع لزراعة 52 كيلومتراً من الصحراء الغربية

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قال المغرب، إنه يسعى إلى اجتذاب مستثمرين لمشروع زراعي، بقيمة 213 مليون دولار، في الصحراء الغربية المتنازع عليها، والتي يتم سقي الأراضي المزروعة فيها، بمحطة لتحلية المياه، تعمل بطاقة الرياح.

وبحسب مناقصة أطلقتها وزارة الفلاحة المغربية، اليوم، الجمعة 9 سبتمبر، يسعى المشروع لتحويل 52 كيلومتراً مربعاً، من الأراضي غير المستخدمة، قرب مدينة الداخلة، إلى مَزارع للفاكهة والخضراوات والأعلاف.

وستساهم الدولة بتمويل المشروع بنسبة 77%، في إطار خطة تطوير، بقيمة 7 مليارات دولار، أطلقها المغرب في 2015 لتطوير البنية التحتية في منطقة الصحراء الغربية، بما يتضمن تشييد ميناء في الداخلة، بتكلفة مليار دولار.

ويَعتبر المغرب، الصحراء الغربية، جزءاً من أراضيه، بينما تسعى جبهة البوليساريو، المدعومة من الجزائر، لاستقلال المنطقة.

وقد تمت الموافقة العام الماضي، على محطة تحلية المياه التي تعمل بطاقة الرياح، في إطار سلسلة أوسع نطاقاً من المشروعات، التي تهدف لمواجهة شح المياه، الذي يُلحق أضراراً بالمنتوج الزراعي المغربي.

تحرير: عاصم عبد العزيز

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