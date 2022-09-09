المنافذ الحدودية : أكثر من 333 ألف زائر دخلوا العراق يوم الخميس

المنافذ الحدودية لرووداو: أكثر من 333 ألف زائر دخلوا العراق يوم الخميس

مشتاق رمضان

كشفت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، عن أعداد الزائرين الذين دخلوا البلاد يوم أمس الخميس عبر المنافذ الحدودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة علاء الدين القيسي لشبكة رووداو الاعلامية، الجمعة (9 أيلول 2022) ان “عدد الزائرين الذين دخلوا الى العراق، للمشاركة في تأدية مراسم أربعينية الامام الحسين، يوم أمس الخميس فقط، بلغ 333،364 زائراً”.

المتحدث الرسمي باسم الهيئة علاء الدين القيسي، أوضح أن “دخول هذا العدد من الزائرين تم عبر ستة منافذ حدودية”.

يشار الى ان المنافذ الحدودية سجلت منذ يوم الأحد الموافق الـ14 من آب الماضي ولغاية السابع من أيلول الجاري، كان كالآتي:

– منفذ زرباطية بلغ 630329 وافداً

– منفذ الشلامجة 365200 وافد

– منفذ الشيب 120070 وافداً

– منفذ المنذرية 79470 وافداً

– منفذ مطار النجف 45579 وافداً

– منفذ سفوان 7959 وافداً

– منفذ مطار بغداد 4406 وافدين

ليكون المجموع عبر هذه المنافذ هو مليون و262 الفاً و13 وافداً، لغاية يوم السابع من شهر أيلول الجاري.

أما أعداد المغادرين خلال الفترة أعلاه فهي: – منفذ زرباطية 129309 مغادرين – منفذ الشلامجة 69263 مغادراً – منفذ الشيب 28606 مغادرين – منفذ المنذرية 4710 مغادرين – منفذ سفوان 5269 مغادراً وبهذا يصبح مجموع المغادرين عبر هذه المنافذ 237157 مغادراً.

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