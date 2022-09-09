الهند تفرض ضرائب على الأرز وخوف من تفاقم أزمة الغذاء العالمية

قالت وزارة المالية الهندية، إن ضريبة جديدة على صادرات الأرز تُقدر بنسبة 20% على بعض الشحنات، ستدخل حيز التنفيذ اليوم الجمعة 9 سبتمبر.

في السياق ذاته، نقلت وكالتا بلومبرغ ورويترز، عن إشعارات حكومية، أن الهند حظرت أيضاً صادرات الأرز المكسور بنسبة 100%، والذي يُستخدم في الغالب لتغذية الحيوانات.

وتأتي التطورات في الوقت الذي تأثرت فيه زراعة الأرز في الهند، بنقص هطول الأمطار في بعض المناطق هذا العام.

يُذكر أن الهند تمثل نحو 40% من صادرات الأرز العالمية، بينما تُعد الصين والفلبين، أكبر مستوردي الحبوب الأساسية في العالم، بحسب وزارة الزراعة الأمريكية.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه التحركات، لفرض ضريبة بنسبة 20% على بعض درجات الأرز، مع تقييد الأرز المكسور، إلى رفع أسعار الحبوب الأساسية، وسط ارتفاع أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء العالم.

يُشار إلى أنه مع ارتفاع أسعار القمح والذرة هذا العام، بسبب الحرب على أوكرانيا، ظلّت أسعار الأرز مستقرة نسبياً، ما منح المستهلكين المنهكين من التضخم بعض التأجيل، لكن الخطوة الأخيرة التي اتخذتها الهند قد تغير ذلك، وتحوّل الطلب من الهند إلى منافسيها.

من جانبه، قال كريشنا راو، رئيس اتحاد مصدري الأرز الهندي: “ستصبح شحنات الأرز الهندي غير قادرة على المنافسة في السوق العالمية، سيتحول المشترون إلى تايلاند وفيتنام”، حيث تُعد هاتان الدولتان في جنوب شرق آسيا، ثاني وثالث أكبر مُصدرَيْن للأرز على مستوى العالم.

تحرير: عاصم عبد العزيز

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط