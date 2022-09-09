تفاصيل انقاذ البحرية التونسية لـ73 مهاجراً من الغرق في المتوسط !

قالت القوات البحرية التونسية “جيش البحر” إنها أنقذت، اليوم الجمعة، 73 ‏مهاجرا غير شرعيا من الغرق‎.‎

وحسب وكالة تونس أفريقيا للأنباء، فإن المهاجرين الذين تم إنقاذهم من بينهم 24 امرأة ورضيع وطفل، في 4 عمليات مختلفات بكل من سواحل جربة وقليبية.

وقامت القوات البحرية بتسليم المهاجرين إلى الحرس الوطني التونسي بكل من جرجيس وصفاقس.

وتكررت عمليات إحباط محاولات للهجرة غير الشرعية انطلاقا من السواحل التونسية الممتدة على طول 1300 كيلومتر، التي عادة ما تتزايد مع تحسن الأوضاع الجوية.

وعادة ما يختار الحالمون بالهجرة من تونس وليبيا جزيرة “لامبيدوزا” الإيطالية كمحطة أولى لرحلتهم البحرية، باعتبارها أقرب نقطة إلى الشواطئ التونسية حيث تبعد عنها نحو 80 كيلومترا فقط.

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