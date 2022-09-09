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ذئاب يهاجمون قرية في ذي قار للمرة الثانية خلال 48 ساعة

هاجم قطيع من الذئاب الشرسة قرية “البو جمعة” شمالي مدينة الناصرية في محافظة ذي قار، جنوبي البلاد، للمرة الثانية خلال 48 ساعة.
وشن قطيع الذئاب الهجوم ليلاً، فيما رد الاهالي على هذا الهجوم بالرصاص الحي، وقتلوا اثنين من الذئاب المهاجمة.
ويوم الأربعاء، هاجم قطيع من الذئاب قرية “البو جمعة” شمالي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، ما أسفر عن جرح أكثر عشرة أشخاص من أفراد القرية بينهم أطفال.
ويعد هجوم الذئاب أمر نادر الحدوث في هذه المنطقة، فيما يرجح الأهالي ان سبب الهجوم هو الجفاف والتصحر الشديد الذي يضرب المنطقة.
يشار الى ان القوات الامنية سبق ان عثرت في مطلع شهر تموز الماضي على جثة أحد المواطنين في الصحراء جنوبي محافظة ذي قار.
قوة امنية تابعة لمركز شرطة البطحاء غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة عثرت على جثة الرجل الخمسيني في الصحراء المحاذية لمحافظة المثنى، وقد نهشته الذئاب.
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