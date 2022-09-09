راشفورد يخسر دعوى قضائية ضد طالب مصري وسخرية من إلزامه بدفع 3 دولارات

خسر النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد الدعوى القضائية التي تقدم بها ضد شاب مصري، بسبب توجيه الشاب عبارات مسيئة للاعب عبر الإنترنت.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن محكمة جنح المنصورة الاقتصادية بمحافظة الدقهلية قضت اليوم الخميس بعدم قبول دعوى لاعب مانشستر يونايتد ضد طالب مقيم بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، وألزمت اللاعب بدفع 75 جنيها مقابل أتعاب المحاماة (نحو 3 دولارات).

وقال الطالب المصري محمد عصام، عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، “الحمد لله رب العالمين، حكمت المحكمة اليوم ببراءتي التامة من قضية ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد”، موجها الشكر إلى المستشار الذي دعمه في القضية.

وقال محامي عصام “سنطالب بتعويض نظرا لتعرض الطالب لحالة نفسية سيئة أثرت على نتيجته في الكلية”.

وكان اللاعب الدولي الإنجليزي قد وكّل قبل نحو 6 أشهر محاميا في محافظة الشرقية شمالي مصر (مكان سكن الطالب المصري)، وحرر المحامي دعوى جُنح يتّهم فيها أحد أبناء محافظته بقذف موكّله، وتوجيه عبارات مسيئة حملت طابعا عنصريا عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي.

وتفاعل ناشطون مع عصام بعد براءته بقرار المحكمة، مطالبين بضرورة رفع قضية جديدة على راشفورد لتعوضيه بعد التشهير به.

وحظيت قضية الشاب المصري بتفاعل واسع أيضا من المغردين المصريين على موقع تويتر، حيث سخر ناشطون من المبلغ الذي أقرّته المحكمة على راشفورد بدلا من أتعاب المحاماة.

وكتب أحد المغردين “من فترة علمت خبرا أن راشفورد أرسل فريقا من 10 محامين لمصر حتى يرفعوا قضية على طالب. الخبر كان مضحكا جدا في حينه، والمضحك أكثر أن اللاعب خسر القضية وتم إلزامه بدفع 75 جنيها مصاريف”، في حين قال آخر “اترك خسارته القضية وتخيل أن أتعاب المحاماة كلفته 3.75 جنيها إسترلينيا ربما”.

وفي تعليق آخر، رد مغرد على قرار المحكمة “بعد قضية راشفورد ضد مواطن من أبو حماد، أستطيع القول إنني شاهدت كل شيء في الدنيا، ولا يوجد شيء آخر سيجعلني أستغرب ثانية”.