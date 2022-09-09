عقب لقائه الاحزاب السياسية الممثل الأمريكي الأعلى لشمال وشرق سوريا يحسم موقف بلاده من التصعيد التركي في المنطقة

ولات خليل – وكالات

حسم الممثل الامريكي الاعلى في شمال وشرق سوريا موقف بلاده من التصعيد التركي في المنطقة والهجمات التي يشنها والتي اودت بحياة المدنيين.

وفي هذا الصدد قال المبعوث الأميركي، لشمال شرقي سوريا نيكولاس جرينجر أمس الأربعاء، إنهم مع استقرار المنطقة، ولا “يؤيّدون الهجمات التركية”.

وجاء ذلك خلال زيارته، للمركز العام لحزب الاتحاد الديمقراطي، بمدينة قامشلو، بحضور أحزاب سياسية أخرى.

وتحدث الطرفان، خلال لقائهما؛ عن “الأوضاع الراهنة، والتصعيد التركي الأخير، وتأثيره على مستقبل المنطقة، وبالأخصّ مع تصاعد القصف الجوي من الطائرات المُسيّرة”، بحسب موقع “الاتحاد الديمقراطي”.

يشار بان الولايات المتحدة كانت قد ادانت الهجمات التركية وعلى رأسها مجزرة المركز التعليمي في تل تمر والصناعة في قامشلو والذي راح ضحيتها مدنيين ابرياء.

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