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كاتب يطرح سيناريو سينمائى لاحتلال المستنسخين لكوكب الارض تمهيدا لعرضه بهوليود

بيان صحفى

 طرح الكاتب والباحث زيدان القنائى سيناريو كامل لمشروع سينمائى تمهيدا لتقديمه لهوليود حول احتلال كائنات غريبة لكوكب الارض وقيامهم باستعباد الجنس البشرى لسنوات طويلة وسيطرتهم على البيت الابيض والبنتاغون وروسيا والصين

 

كانت تلك المخلوقات الغريبة شبيهة بكائنات فضائية لكنها تعيش بعالم متطور للغاية تحت الارض وتمتلك تكنولوجيا متقدمة جدا مقارنة بتكنولوجيا الادميين وفجاة خرجت تلك الكائنات لمهاجمة الارض من فتحات موجودة بعدة دول بالقطب الشمالى وامريكا وتحت الاهرامات المصرية وامريكا الجنوبية

 

وقاموا بتعطيل شبكات الاتصال وقطع الكهرباء عن العالم وتعطيل كافة الاقمار الصناعية بالعالم وسيطروا على العالم بالكامل ليقوموا ببث رسائل تلفزيونية للادميين بكافة اللغات يراها كل البشر حول العالم

 

كافة جيوش الارض اتحدت لكنها لن تستطيع محاربة تلك الكائنات باسلحتها النووية او صواريخها تلك الاسلحة بمثابة لعب اطفال بالنسبة للمستنسخين المتطورين جدا وهجوم باطباق طائرة على سكان الارض من كافة الاتجاهات ونجاح المستنسخين بتعطيل الاقمار الصناعية وقطع البث التلفزيونى عن امريكا واوروبا وروسيا والصين والدول كافة

 

وقام المستنسخين بالهجوم على البورصات العالمية وايقافها حول العالم وشبكات الكهرباء حول العالم

 

واعادوا البث التلفزيونى والفضائى عبر الاقمار الصناعية وقاموا ببث رسائل صوتية وتلفزيونية لكل البشر راها كل الناس ليعلنوا سيطرتهم على البيت الاربيض ووزارة الدفاع الامريكية ثم تتوالى الاحداث بالفيلم الذى يستعد الكاتب لكتابته بكتابته لعرضه بهوليود وينتظر جهات عالمية لتمويل مشروع الفيلم  من داخل الولايات المتحدة واوروبا

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