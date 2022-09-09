كربلاء توجه تحذيراً شديد اللهجة الى موكب ايراني قام بهدم سور مدرسة للبنات

كشفت الحكومة المحلية لمحافظة كربلاء، عن توجيهها انذاراً شديد اللهجة الى احد المواكب الحسينية الايرانية، عقب القيام بهدم رصيف وسور مدرسة ببنات في المدينة.

وقال قائممقام كربلاء حسين المنكوشي لشبكة رووداو الاعلامية، الجمعة (9 أيلول 2022) ان “احد المواكب الحسينية التابعة لايران، التي تستغل مدرسة اعدادية كربلاء للبنات في حي الحسين، وتخصصها لهم خلال المناسبات الدينية، قام بادخال شاحنة الموكب الى داخل المدرسة”.

وأوضح المنكوشي ان “هذا الفعل تسبب بالعبث بالرصيف الخاص بالمدرسة، ومن ثم هدم جدار المدرسة، رغم ان الجهات الادارية لا علم لها بالموضوع”.

قائممقام كربلاء، اشار الى “تبليغ الموكب بشكل رسمي بوجوب اعادة الرصيف مثلما كان وسور المدرسة بشكل يليق بها، والا سيدرجون ضمن القائمة السوداء ونمنعهم من الزيارات الدينية مستقبلاً”.

المنكوشي، شدد على انه “يجب ان يتخلق الزائر باخلاق الحسين واهل بيته وعدم التجاوز على اموال الدولة والمواطنين”، محذرا من ان “أي تصرف اخر مثل هذا سيتسبب بحرمانهم من المشاركة في المناسبات الدينية المقبلة”.

من جانبه، طالب عضو مجلس النواب العراقي عن حركة امتداد ضياء الهندي، في مقطع فيديو مصور، القنصل الايراني بتقديم اعتذار عما قام به الموكب الحسيني الايراني في هذه المدرسة.

وقال الهندي، موجهاً كلامه الى اصحاب الموكب الحسيني الايراني: “كعراقي وكربلائي، عندما أذهب لزيارة إيران ليس من حقي هدم حائط أو حمل مقرنص من الأرض”.

النائب ضياء الهندي، أشار إلى أن “الحكومة الإيرانية مطالبة الآن باعتذار رسمي للشعب العراقي”، موجهاً كلامه إلى القنصل الإيراني في كربلاء، بالقول: “أنت مطالب بتقديم اعتذار للشعب والحكومة العراقية على هذا التصرف”، مطالباً إياهم كقنصلية بـ”لعب دورهم بشأن المواكب الإيرانية، بحيث تخصيص لجان كشف لهم ومتابعة قضاياهم وتصرفاتهم في كربلاء”.

“هذا الكلام موجّه للمواكب العراقية، وليس فقط المواكب الاجنبية، والآن كربلاء في حالة إعمار، ويمنع أي شخص بهدم أي بناء، ونحن ككربلائيين لا نسمح بذلك إطلاقاً”، مطالباً أصحاب الموكب بايصال رسالته إلى الحكومة الإيرانية.