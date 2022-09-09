كهرباء كوردستان ‏تصدر ‏توجيهات بشأن خطتها لفصل الشتاء

أصدرت وزارة الكهرباء في اقليم كوردستان يوم الخميس، مجموعة توجيهات حول خطتها لفصل الشتاء.
وذكر بيان للوزارة أن ذلك جاء خلال زيارة وزير الكهرباء كمال محمد الى المديرية العامة لكهرباء أربيل والاجتماع مع كادر المديرية.
ونقل البيان عن محمد قوله خلال الاجتماع إنه سيتم “زيادة نسبة إنتاج الكهرباء خلال فصل الشتاء وتوسيع حملات ازالة المخالفات إضافة إلى ضرورة تكثيف الجهود لجباية الكهرباء و محاولة تقليل الضغط على محطات توليد الكهرباء”.
وأشار أيضا إلى أنه “سيتم افتتاح محطتين جديدتين وذلك بهدف المساعدة في زيادة إنتاج الكهرباء” وفقا للبيان.تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط