كهرباء كوردستان ‏تصدر ‏توجيهات بشأن خطتها لفصل الشتاء

أصدرت وزارة الكهرباء في اقليم كوردستان يوم الخميس، مجموعة ‏توجيهات ‏حول خطتها لفصل الشتاء.

‏وذكر بيان للوزارة أن ذلك جاء خلال زيارة وزير الكهرباء كمال محمد الى المديرية العامة لكهرباء أربيل والاجتماع مع كادر المديرية.

‏ونقل البيان عن محمد قوله ‏خلال الاجتماع إنه سيتم “زيادة نسبة إنتاج الكهرباء خلال فصل الشتاء ‏وتوسيع ‏حملات ازالة المخالفات إضافة إلى ضرورة تكثيف الجهود لجباية الكهرباء ‏و محاولة تقليل الضغط على محطات توليد الكهرباء”.

‏وأشار أيضا إلى أنه “سيتم افتتاح محطتين جديدتين وذلك بهدف المساعدة في زيادة إنتاج الكهرباء” وفقا للبيان.

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