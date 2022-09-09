محلل سياسي: المحكمة الاتحادية تخلت عن جميع الخيارات المقبولة



أكد محللون سياسيون ان القضاء العراقي حافظ على حياده برفضه الدعوى المقدمة من التيار الصدري لحل البرلمان العراقي، في حين يرى المحلل السياسي ايمن خالد ان المحكمة الاتحادية تخلت عن جميع الخيارات المقبولة.



ووفقا لمحللين سياسيين إن “المحكمة ترفض الانخراط بالنشاطات السياسة، مضيفين أن “حل البرلمان هو مهمة البرلمان نفسه أو رئيس الوزراء من خلال طلب إلى رئيس الجمهورية”.

ولفت الخبير القانوني أيمن خالد الى ان “قرار المحكمة الفيدرالية غير ملائم إلى حد ما، حيث أنه تخلت عن جميع الخيارات المقبولة”، مضيفا ان “المحكمة الاتحادية تتمتع، وفقًا للمادة 94 من الدستور، صلاحية الفصل في الأمور المتعلقة بالسلطات الثلاث. لكنها لجأت إلى المادة 64 من الدستور التي تقترح طريقتين لحل البرلمان، من خلال التصويت في جلسة برلمانية أو طلب رئيس الوزراء لرئيس الجمهورية”.

خالد يرى ان قرار المحكمة “قد يكون مقدمة لاتخاذ قرار يرضي التيار الصدري بإعادة نوابهم إلى البرلمان، رغم أن التيار الصدري ما زال ينفي طلب عودته”.

والاربعاء، قررت المحكمة الاتحادية العليا، رد دعوى حل مجلس النواب العراقي، المقدم من اكثر من جهة سياسية.

المحكمة الاتحادية العليا اصدرت حكمها بالدعوى المرقمة 132 وموحداتها / اتحادية / 2022 حيث ترى المحكمة الاتحادية العليا:

1. إن اعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون انفسهم ولا كتلهم السياسية وانما يمثلون الشعب ولذا كان من المقتضى عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم لأجله وهي مصلحة الشعب لا ان يكونوا سبباً في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته وسلامة الشعب بالكامل.

2. إن استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية الى ما لا نهاية لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدم للعملية السياسية بالكامل وتهديداً لأمن البلد والمواطنين.

3. إن الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته.

4. إن دستور جمهورية العراق لعام 2005 قد رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (64/ اولاً) منه.

5. إن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليست من ضمنها حل البرلمان.

6. إن دستور جمهورية العراق لعام 2005 لم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان ولذلك فلا مجال لتطبيق نظرية الاغفال الدستوري.

يشار الى ان المحكمة الاتحادية قررت في الاول من شهر ايلول الجاري رفع جلستها في دعاوى حل البرلمان، إلى اليوم الأربعاء (7 أيلول 2022) موعداً لإصدار القرار.