ملكة بريطانيه ام ملكة الكومنولث

عند وفاة الملكة اليزابيث يوم امس كان اعلان الاعلام العربي هو وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية فهم حصروا منصبها في بريطانيا فقط في حين ان اعلان الاعلام والصحافة البريطانية والغربية هو وفاة الملكة إليزابيث الثانية دون حصرها ببريطانيا لانها في الحقيقة ملكة لستة عشر دولة هي دول الكومنوليث فاضافة الى انها ملكة المملكة المتحدة التي تضم بريطانيا واسكوتلندا وايرلندا وويلز فهي ملكة خمسة عشر دولة اخرى هي ]

أنتيغوا وباربودا

أستراليا

باهاماس

باربادوس

بليز

كندا

غرينادا

جامايكا

نيوزيلندا

بابوا غينيا الجديدة

سانت كيتس ونيفيس

سانت لوسيا

سانت فينسنت والغرينادين

جزر سليمان

توفالو

رغم ان هذه الدول الخمسة عشر هي دول مستقلة الا ان للملكة فيها صلاحيات شرفية مثلما ماموجودة في بريطانية اي بالمصطلح العراقي انها دول تبعية للملكة وشعوبها ذيول .

مكتوب في لقب الملكة في هذه الدول عبارة (بفضل الرب فان ملكتنا هي إليزابيث الثاني)واليوم ستُغير العبارة الى بفضل الرب فان ملكهم هو چارلس ورغم ان هذه الدول متحضرة وعلمانية الا اننا نستشف ان تبعيتهم للملكة ذو طابع ديني من خلال عبارة (بفضل الرب) والا مالذي يجبرهم بقبول سلطة ملكة من دولة اخرى غير الوازع الديني فشعوب هذه الدول يدينون بالولاء للملكة وتذهب جزء من مدفوعاتهم الضريبية للملكة وهو امر موجود في كل الدول التي فيها ملكية دستورية كما ان جميع التشريعات في هذه الدول يجب ان تحظى بموافقة وتوقيع الملكة وللملكة حاكم يمثلها في كل دولة من دول الكومنولث ينوب عنها اذا لم تستطع الملكة التوقيع يوقع هو وفي الاحتفالات الوطنية ينوب عنها اذا لم تحضر كما ان ليس من حق هذه الدول تبادل سفراء بينهم لانهم تحت التاج الملكي فالعلاقات الدبلوماسية بينهم تتم من خلال رؤساء وزرائهم

واليوم بعد وفاة الملكة إليزابيث اصبح ابنها الملك تشارلس الثالث هو ملك هذه الدول بفضل الرب

ضياء الخليلي

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