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واقعة عجيبة..امرأة تنقذ بيديها طفلها من مخالب نمر

نيودلهي‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أنقذت‭ ‬امرأة‭ ‬هندية‭ ‬نفسها‭ ‬وابنها‭ ‬البالغ‭ ‬15‭ ‬شهراً‭ ‬من‭ ‬براثن‭ ‬نمر‭ ‬واجهته‭ ‬بيديها‭ ‬العاريتين،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬الأربعاء‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬سلطات‭ ‬ولاية‭ ‬ماديا‭ ‬براديش‭ ‬بوسط‭ ‬الهند‭.‬

وقال‭ ‬المسؤول‭ ‬المحلي‭ ‬سانجيف‭ ‬شريفاستافا‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬نمراً‭ ‬يُعتقد‭ ‬أنه‭ ‬ضل‭ ‬طريقه‭ ‬من‭ ‬محمية‭ ‬باندهافغار‭ ‬انقضّ‭ ‬على‭ ‬أرشانا‭ ‬شوداري‭ ‬‮ ‬بُعَيد‭ ‬مغادرتها‭ ‬منزلها‭ ‬مساء‭ ‬الأحد‭ ‬مع‭ ‬طفلها‭ ‬البالغ‭ ‬سنة‭ ‬وثلاثة‭ ‬أشهر‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬النمر‭ ‬المهاجم‭ ‬كان‭ ‬يهمّ‭ ‬بعضّ‭ ‬رأس‭ ‬الطفل‭ ‬عندما‭ ‬تدخلت‭ ‬الأم‭ ‬في‭ ‬اللحظة‭ ‬الأخيرة‭.‬

وواصل‭ ‬النمر‭ ‬هجومه‭ ‬على‭ ‬الأم‭ ‬ونجلها‭ ‬حتى‭ ‬هبّ‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬سكّان‭ ‬القرية‭ ‬لنجدتهما‭ ‬بعدما‭ ‬سمعوا‭ ‬صرخات‭ ‬الاستغاثة‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬الأم،‭ ‬فما‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬الحيوان‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬ولّى‭ ‬هارباً‭ ‬إلى‭ ‬الغابة‭.‬

وأصيبت‭ ‬الأم‭ ‬بثقب‭ ‬في‭ ‬الرئتين‭ ‬وبجروح‭ ‬في‭ ‬بطنها‭. ‬فيما‭ ‬اصيب‭ ‬الصبي‭ ‬الصغير‭ ‬بجروح‭ ‬في‭ ‬رأسه‭ ‬تركتها‭ ‬أنياب‭ ‬الحيوان‭.‬

واشار‭ ‬شريفاستافا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المرأة‭ “‬أُدخلت‭ ‬المستشفى‭ ‬وتجاوزت‭ ‬مرحلة‭ ‬الخطر‭ ‬وباتت‭ ‬في‭ ‬طور‭ ‬التعافي‭”‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ “‬الطفل‭ ‬بصحة‭ ‬جيدة‭ ‬أيضاً‭”.‬

وأفادت‭ ‬صحيفة‭ “‬تايمز‭ ‬أوف‭ ‬إنديا‭” ‬أن‭ ‬عملية‭ ‬نفذت‭ ‬لمساعدة‭ ‬النمر‭ ‬على‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬المكان‭ ‬الذي‭ ‬أتى‭ ‬منه،‭ ‬وطُلب‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬المنطقة‭ ‬عدم‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬منازلهم‭ ‬ليلاً‭.‬‮ ‬‭ ‬وتشهد‭ ‬الاحتكاكات‭ ‬بين‭ ‬الحيوانات‭ ‬البرية‭ ‬والبشر‭ ‬تزايداً‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬أنحاء‭ ‬جنوب‭ ‬آسيا‭ ‬بفعل‭ ‬توسع‭ ‬المدن‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الغابات‭.‬‮ ‬

ولقيَ‭ ‬نحو‭ ‬225‭ ‬شخصاً‭ ‬مصرعهم‭ ‬في‭ ‬هجمات‭ ‬شنتها‭ ‬نمور‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2014‭ ‬و‭ ‬2019‭ ‬في‭ ‬الهند‭ ‬،‭ ‬وفقاً‭ ‬للإحصاءات‭ ‬الحكومية‭.‬

وفي‭ ‬المقابل،‭ ‬قُتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬نمر‭ ‬بين‭ ‬2012‭ ‬و2018‭ ‬على‭ ‬أيدي‭ ‬صيادين‭ ‬أو‭ ‬صعقاً‭ ‬بالكهرباء،‭ ‬بحسب‭ ‬البيانات‭.‬‮ ‬

ويعيش‭ ‬في‭ ‬الهند‭ ‬نحو‭ ‬70‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬النمور‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬وقد‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬هذه‭ ‬الحيوانات‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬2967‭ ‬عام‭ ‬2018‭.‬

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