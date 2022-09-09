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يحيى الفخراني يوجه رسالة لصلاح السعدني خلال تكريمه بالأوبرا

يحيى الفخراني يوجه رسالة لصلاح السعدني خلال تكريمه بالأوبرا

احتفالية تكريم الفنان الكبير يحيى الفخراني في الأوبرا

سارة نعمة الله – تصوير: محمود مدح النبي

وجه النجم الكبير يحيي الفخراني تحية لزميله الفنان القدير صلاح السعدني وذلك خلال اللقاء التكريمي المقام حاليًا بدار الأوبرا المصرية، وتقدمه الإعلامية شافكي المنيري.

يحيى الفخراني يوجه رسالة لصلاح السعدني خلال تكريمه بالأوبرا

وقال الفخراني في رسالة للسعدني: «بيوحشني صلاح السعدني،  أقوله يلا وحشتنا وتقوم بالسلامة ونشتغل سوا تاني».

وتحدث الفخراني عن فكرة اختياره للنجوم التي تعمل معه، وقال: أي ممثل كويس يعد إضافة لي، أنا لما اشتغلت في أرض الأحلام مع سيدة الشاشة فاتن حمامة  سألتها عن اختيارها لي، وقالت: علشان أنا عايزة أعمل دوري كويس مش علشانك أنت على فكرة.

وأضاف: لما يبقى ممثل قوي بيعطيك شحنة إيجابية عالية.

احتفالية تكريم الفنان الكبير يحيى الفخراني في الأوبرا احتفالية تكريم الفنان الكبير يحيى الفخراني في الأوبرا

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احتفالية تكريم الفنان الكبير يحيى الفخراني في الأوبرااحتفالية تكريم الفنان الكبير يحيى الفخراني في الأوبرااحتفالية تكريم الفنان الكبير يحيى الفخراني في الأوبرااحتفالية تكريم الفنان الكبير يحيى الفخراني في الأوبرااحتفالية تكريم الفنان الكبير يحيى الفخراني في الأوبرا

احتفالية تكريم الفنان الكبير يحيى الفخراني في الأوبرا

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