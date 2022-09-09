يد نادين نسيب نجيم بيد رجل غامض… هل ارتبطت مجدداً؟

أثارت النجمة نادين نسيب نجيم جدلاً واسعاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي حول ارتباطها، بعد نشرها صورة أظهرت يدها مشبوكة بيد رجل.

وأردفت الصورة في حسابها الرسمي على تطبيق “إنستغرام” بقولها: “لا حاجة إلى تعليق، فقط انتظروا”.

وتباينت التعليقات حول من فهم أن نجيم ارتبطت مجدداً بعد طلاقها، ومن رآى أن الصورة تروّج لعمل فني جديد.

وبدأ متابعو نجيم بذكر أسماء فنانين ظنوّا أن أحدهم هو شريك الممثلة اللبنانية، فردّت: “الناس يلي عم تذكر اسماء بس بدي قول انه غلط الموضوع ابعد من هيك بكتير و اكيد مش معتصم ولا قصي يلي هني اخواتي يا جماعة”.

وكانت نجيم أعلنت مشاركتها للمرّة الثالثة في مسلسل درامي مع النجم السوري قصي خولي، بعد “خمسة ونص” و”عشرين عشرين”.

وقالت في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”: “سعيدة جداً بمشاركتي مع قصي صديقي وأخي وزميلي الذي أفتخر فيه وأعلم أنه سيكون مسلسلاً بروح جديدة وثنائية مميزة، بالرغم من كونها غير جديدة لكنها ستكون غريبة ومتجددة بفكرتها وتوجّع للعظم. إن شاء الله بالتوفيق. وسنبذل كل جهدنا حتى نفاجئكم بشيء حلو ككل سنة”.

أثارت النجمة نادين نسيب نجيم جدلاً واسعاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي حول ارتباطها، بعد نشرها صورة أظهرت يدها مشبوكة بيد رجل. وأردفت الصورة في حسابها الرسمي على تطبيق “إنستغرام” بقولها: “لا حاجة إلى تعليق، فقط انتظروا”. وتباينت التعليقات حول من فهم أن نجيم ارتبطت مجدداً بعد طلاقها، ومن رآى أن الصورة تروّج لعمل فني جديد. وبدأ متابعو نجيم بذكر أسماء فنانين ظنوّا أن أحدهم هو شريك الممثلة اللبنانية، فردّت: “الناس يلي عم تذكر اسماء بس بدي قول انه غلط الموضوع ابعد من هيك بكتير و اكيد مش معتصم ولا قصي يلي هني اخواتي يا جماعة”. وكانت نجيم أعلنت مشاركتها للمرّة الثالثة في مسلسل درامي مع النجم السوري قصي خولي، بعد “خمسة ونص” و”عشرين عشرين”. وقالت في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”: “سعيدة جداً بمشاركتي مع قصي صديقي وأخي وزميلي الذي أفتخر فيه وأعلم أنه سيكون مسلسلاً بروح جديدة وثنائية مميزة، بالرغم من كونها غير جديدة لكنها ستكون غريبة ومتجددة بفكرتها وتوجّع للعظم. إن شاء الله بالتوفيق. وسنبذل كل جهدنا حتى نفاجئكم بشيء حلو ككل سنة”.

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