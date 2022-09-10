أردوغان يعلن اعتقال قيادي كبير في داعش عراقي الجنسية

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن القوات التركية ألقت القبض على قيادي كبير في تنظيم داعش.

وقال أردوغان خلال عودته لتركيا من جولة في منطقة البلقان، إن هذا القيادي الملقب بأبو زيد واسمه الحقيقي بشار خطاب غزال الصميدعي، هو احد كبار قياديي داعش الإرهابي طبقاً لتقارير الأمم المتحدة. وأضاف ان اعتقاله تم بعملية نفذها جهاز الأمن التابع لجهاز المخابرات التركية وشرطة إسطنبول، دون أن يحدد تاريخ هذا الاعتقال. وتشير بعض الأدلة الى أن الصميدعي قد يكون الرجل المعروف باسم أبو الحسن الهاشمي القرشي وهو عراقي، يعتقد أنه الخليفة الجديد لتنظيم داعش.

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