أكثر من 15 مليار دولار مجموع المساعدات الأمريكية لأوكرانيا وأوستن يقول إن الأخيرة تحقق نجاحات مشجعة

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قال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الجمعة، إن القوات الأوكرانية تحقق بعض النجاح في عملياتها، في خاركيف، وخيرسون.

وقد استعادت القوات الأوكرانية، أكثر من 700 كيلومتر مربع من الأراضي في الجنوب، وفي منطقة خاركيف الشرقية، حيث تقدمت لمسافة تصل إلى 50 كيلومتراً باتجاه الخطوط الروسية، واستعادت أكثر من 20 قرية، وفقا لما قاله جنرال أوكراني، الخميس.

وقال أوستن خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة الدفاع التشيكية، جانا سيرنوكوفا، في براغ: “نرى نجاحاً في خيرسون الآن، ونرى بعض النجاح في خاركيف، وهذا أمر مشجع للغاية”.

من جانبها، قالت وكالة رويترز، إن المكاسب الأوكرانية، ستشكل ضربة خطيرة لروسيا، التي تقول أجهزة المخابرات الغربية، إنها تكبدت خسائر فادحة، وستمثل دفعة كبيرة لكييف، التي تحرص على أن تُظهر لداعميها الغربيين، أنها تستطيع تغيير الحقائق على الأرض بالقوة، وتستحق الدعم المستمر.

وقال أوستن، الخميس، إن الرئيس الأميركي، جو بايدن، وافق على تقديم أسلحة إضافية بقيمة 675 مليون دولار لأوكرانيا، وذلك أثناء اجتماعه مع وزراء دفاع آخرين في ألمانيا، لمناقشة كيفية مواصلة دعم كييف على المدى الطويل.

وترفع المساعدات العسكرية، إجمالي المساعدة الأمنية الأميركية لأوكرانيا، إلى 15.2مليار دولار منذ تولى بايدن منصبه، في يناير 2021.

تحرير: عاصم عبد العزيز

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