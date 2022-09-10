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الديمقراطي: حل البرلمان سيضر بمصالح الكرد في بغداد

ابدى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، السبت، رفضه لحل البرلمان العراقي ، مؤكدا ان ذلك يؤثر على المصالح الكردية في المركز.

وقال سلام في حديث إنه “لدينا ملفات معقدة مع بغداد مثل ملف النفط والموازنة والأموال، لذلك لابد من نوابنا والوزراء الكرد في العاصمة العراقية بغداد”.

وأضاف أن “الدفاع عن مصالح إقليم كردستان يتطلب وجود الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد، باعتباره الممثل الأول لإقليم كردستان، ونؤكد بأن حل البرلمان هو مسألة صعبة”.

وأشار إلى أن “هناك شروطا يجب توفرها قبل المضي بالانتخابات المبكرة، من بينها يجب أن يتم القبول بنتائج الانتخابات مهما كانت”.

ودعا التيار الصدري حلفائه في الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة للانسحاب من البرلمان، فيما أبدت قوى سياسية رفضها لهذا الطلب، بهدف الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة. انتهى/25ع

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