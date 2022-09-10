الكهرباء توفر تخصيصات تثبيت العقود

أعلنت وزارة الكهرباء، الجمعة، توفير التخصيص المالي لتغطية رواتب العقود في حال تثبيتهم.

وقالت الوزارة في بيان لوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض الكروبات والصفحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تداول ونشر بعض كتب وزارة المالية وتقديم تفسيرات خاطئة لمضامين تلك الكتب مما يسبب إرباك لعمل الوزارة”.

وأضافت، “ولما تقدم في أعلاه نود ان نوضح الآتي: أولاً: فيما يخص كتاب وزارة المالية المرقم 30433 في 8 أيلول 2022 والخاص بتوفير التخصيص المالي لتثبيت العقود، نود إعلامكم بتوفير التخصيص المالي الكافي لتغطية رواتب العقود في حال تثبيتهم على الملاك الدائم وسيتم الإجابة يوم غد على كتاب وزارة المالية المُرسل، علما إنه سبق وان تمت مفاتحة وزارة المالية حسب كتاب الكهرباء المرقم 29029 في 4/9/2022 والذي تم فيه إرسال الكلف والجداول الخاصة باستحداث الدرجات الوظيفية، وأشادت وزارة المالية بطريقة إعداد الجداول من حيث تطبيق الوصف الوظيفي واحتساب الشهادات واقتصر اعتراضهم على آلية توفير التخصيص المالي والذي سيتم حسمه يوم غد”.

وتابعت “ثانياً: فيما يخص كتاب وزارة المالية المرقم 26377 في 23/8/2022 والذي يشير الى اعتبار التعيينات بعد تاريخ 2/10/2019 غير صحيحة نود إعلامكم لا يوجد في وزارتنا معينين بعد التاريخ أعلاه وان جميع التعينات قبل هذا التاريخ، كما نود ان نبين ان هذا الكتاب يخص الإجراء اليومين المراد تحويلهم الى عقود ولا علاقة للموظفين بصفة عقد بمضمونه”.

وأشارت في نقطة ثالثة إلى أن “وزارة الكهرباء حريصة على استكمال الإجراءات اللازمة لتثبيت العقود وتحويل الإجراء اليوميين الى عقود من خلال العمل الدؤوب واستنفار الجهود الإدارية والمالية والرقابية في مقر الوزارة والشركات التابعه لها”.انتهى/25

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