الموسوي يكشف مصير أمواله لدى فيفا وينتقد الإدارات السابقة

محترفان برازيليان ينضمّان لصفوف فريق النجف

بغداد

كشف اتحاد الكرة، عن تجميد أمواله المخصصة له من قبل الاتحاد الدولي فيفا، منذ 8 سنوات بسبب أخطاء الاتحادات السابقة، فيما لفت الى التحرك الرسمي لمتابعة هذه الأموال والية الإفادة منها.

وقال المتحدث باسم الاتحاد أحمد الموسوي في تصريح صحفي إن المبالغ المخصصة من قبل الاتحاد الدولي للاتحاد العراقي تدخل بحساب الاتحاد العراقي في وقتها المحدد لكنها لا تصرف ولا نتمكن من سحبها بسبب تجميدها من قبل الاتحاد الدولي.

وأضاف، أن الحالة ليست وليدة اليوم بل أن حجب الاموال يتم منذ ما يقارب ثماني سنوات والسبب هو السياسة المالية التي كانت تديرها اتحاداتنا السابقة والتي لم تتوافق مع سياسة الاتحاد الدولي.وأوضح المتحدث باسم الاتحاد ان عدم معرفة الاتحادات السابقة بآلية إدارة الأموال المصروفة والمنهاج المالي جعل الاتحاد الدولي يتخذ هذا القرار ويجمد الأموال لحين تنفيذ الاتحاد العراقي آلية ونظام الصرف بما ينسجم مع ما مخطط له من قبل الاتحاد الدولي.

كما اشار الموسوي إلى أن اتحادنا وبعد تسلمه المهمة باشر بفتح قنوات الاتصال مع الجهات المالية المسؤولة في الاتحاد الدولي وتم الاتفاق على إرسال خبراء دوليين لمتابعة آلية الصرف المالية وتوضيح كيفية استخدام الأموال لكوادرنا.

يذكر ان الاتحاد الدولي يخصص كل عام مبالغ للاتحادات القارية وبدورها توزع المبالغ على اتحادات الدول التي تعمل ضمن اطارها.

وفي سياق منفصل وصل محترفا فريق نادي النجف البرازيليان بيدروز والذي يشغل مركز الظهير الأيسر وجلميرسون يشغل مركز الظهير الايمن.

وقال علي هاشم عضو إدارة النادي ان اللاعبين سينضمان لتدريبات الفريق .

وأشار إلى أن اللاعبين اضافة جيدة للفريق سيما وان الملاك التدريبي بحاجة الى تعزيز مراكزه قبل انطلاق منافسات الدوري الممتاز.ولفت الى أن فريق النجف سيخوض مباراة ودية مع نادي القاسم على ملعب النجف الدولي الثانوي ضمن استعداد الفريقين للدوري العراقي الممتاز.

يذكر ان الادارة سمت المدرب احمد خلف مدرباً لقيادة فريق نادي النجف للموسم 2022-2023.

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