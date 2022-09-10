الولد البار (قصة قصيرة/ من قصص الأربعين)

بقلم / مجاهد منعثر منشد
منذ خروجه من عتمة بطن أمه يصطحبه والداه المسنان مشيا على الاقدام إلى كربلاء .
كل عام يسأل نفسه , من صاحب القبر ؟
أينعت ثماره , بلغ والداه أرذل العمر , عجزت أقدامهم عن الحركة !
قسم على نفسه بحملهما بين يديه واحدا تلو الآخر , يضع الآب لمسافة ويعود لحمل أمه , أستمر ثلاثة سنوات , كلما دخل الضريح سلم : السلام عليك ياأباعبد الله .
يراه مرجع دين ,كلما وصل هذا الشاب تظهر روحانية من المرقد !
شتاء القرن الثامن عشر ,فجأة تجمعت الغيوم وتوالت زخات المطر كنهر جار , نهض فوضع جسده على أبويه يغطيهم حتى توقف المطر , سمع تشاهد والده , واستدار برأسه , قطع النفس .
غسله بماء المطر , دفنه بنواميس كربلاء , حمل أمه وأكمل سيره إلى الحسين .
في العام الرابع عند قبر والده التقطت والدته أنفاسها الأخيرة , غسلها ودفنها بجواره , ومضى إلى أبي الأحرار , وقف بجوار الرأس الشريف والمرجع ينظر إليه , نطق السلام على صاحب الضريح , سمع المرجع رد السلام من الضريح وعليكم السلام ياولدنا البار .تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط