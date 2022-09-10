تفاصيل اللقاء بين محافظ النجف وسفير إيران

استقبل محافظ النجف ماجد الوائلي اليوم السبت، السفير الايراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق، حيث جرى الحديث حول تنسيق العمل مع الكوادر الخدمية القادمة من ايران للاشتراك في تقديم الخدمات للزائرين.ً

وقال المحافظ في بيان ان “هناك استنفار عام لكافة المؤسسات الخدمية والامنية في البلد من اجل تقديم الخدمات على طريق الزائرين”، مبيناً ان “محافظة النجف تستقبل يومياً بحدود مليون زائر يؤدون مراسم الزيارة في المزارات المقدسة في المحافظة ومن ثمّ يتوجهون الى محافظة كربلاء لاحياء ذكرى الاربعين”.

وقدم السفير الايراني، “شكره للعراق حكومةً وشعباً على حسن استقبال الزائرين وكرم الضيافة،كما ابدى رغبته في مساعدة فرق الدعم اللوجستي الايرانية (حافلات نقل الركاب) لغرض الوصول الى محافظتي النجف وكربلاء لايصال الزائرين الايرانيين ومن ثم تسهيل عملية نقلهم الى المنافذ الحدودية بعد انتهاء مراسم الزيارة”.

فيما أشاد، “بالجهود المبذوله من قبل المحافظ وكوادره في جميع المؤسسات الامنية والخدمية وكذلك كافة الاجهزة العاملة في مطار النجف الدولي وتسهيل اجراءات الرحلات الجويه القادمة من ايران وتقديم الدعم لها، فضلاً عن جهود العتبات والمزارات والمواكب الحسينية واهالي النجف الكرام”.

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