صندوق الثروة السعودي يسعى لامتلاك حصة في ستاربكس

يسعى صندوق الثروة السيادي السعودي لشراء حصة امتياز ستاربكس التي تمتلكها مجموعة الشايع الكويتية، بحسب ما نقلت وكالة بلومبرغ عن أشخاص مطلعين.

وأشار هؤلاء الأشخاص إلى أن الصندوق في مقدمة مجموعة من المستثمرين الذين يتنافسون للحصول على حصة من الشركة، وقد يتوصلون إلى اتفاق في الأسبوع المقبل.

وقيّمت مجموعة الشايع مع مجموعة جي بي مورغان، الشركة بـ15 مليار دولار، ولكن يتوقع أن يبلغ حجم الصفقة بحدود 11 مليار دولار.

ولفتت الوكالة إلى أن صندوق الاستثمارات السعودية ومجموعة الشايع امتنعوا عن التعليق عن الأمر.

ويستثمر صندوق الاستثمارات العامة في العديد من الشركات، وأنشأ شركة القهوة السعودية، وتكشف خططه أنه سيستثمر أكثر من 300 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة لزيادة إنتاجية المملكة من البن من 300 طن إلى 2500 طن سنويا.

وفي حال نجاح الصفقة، ستوفر ستاربكس للصندوق إمكانية الوصول الفوري لـ1700 نقطة بيع في 14 سوق على مستوى العالم.

ووفق الموقع الإلكتروني لمجموعة الشايع يوجد أكثر من 31 ألف مقهى ستاربكس في أميركا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.