عقوبات أمريكية جديدة على إيران بعد هجوم الكتروني استهدف ألبانيا

واشنطن‭- ‬مرسي‭ ‬أبو‭ ‬طوق‭ ‬

أعلنت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الجمعة‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬وزارة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬والأمن‭ ‬الوطني‭ ‬الإيرانية‭ ‬والوزير‭ ‬المسؤول‭ ‬عنها‭ ‬إسماعيل‭ ‬خطيب،‭ ‬بعدما‭ ‬كشفت‭ ‬أن‭ ‬طهران‭ ‬تقف‭ ‬وراء‭ ‬هجوم‭ ‬إلكتروني‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬استهدف‭ ‬ألبانيا‭ ‬المنضوية‭ ‬في‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭. ‬وقالت‭ ‬الحكومة‭ ‬الألبانية‭ ‬أن‭ ‬إيران‭ ‬شنت‭ ‬الهجوم‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬الماضي‭ ‬سعيا‭ ‬لشل‭ ‬المرافق‭ ‬العامة‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬بيانات‭ ‬في‭ ‬دوائر‭ ‬حكومية‭. ‬وأفادت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬والأمن‭ ‬الوطني‭ ‬الإيرانية‭ ‬تقف‭ ‬وراء‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬أكدت‭ ‬ألبانيا‭ ‬أنه‭ ‬فشل‭ ‬عموما‭ ‬ولم‭ ‬يلحق‭ ‬أي‭ ‬ضرر‭ ‬دائم‭. ‬وقال‭ ‬نائب‭ ‬وزيرة‭ ‬الخزانة‭ ‬الأميركية‭ ‬براين‭ ‬نلسون‭ ‬إن‭ ‬‮«‬هجوم‭ ‬إيران‭ ‬الإلكتروني‭ ‬على‭ ‬البانيا‭ ‬يتجاهل‭ ‬قواعد‭ ‬سلوك‭ ‬الدولة‭ ‬المسؤول‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬السلم‭ ‬في‭ ‬الفضاء‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬الامتناع‭ ‬عن‭ ‬الإضرار‭ ‬بالبنى‭ ‬التحتية‭ ‬الحيوية‭ ‬التي‭ ‬توفر‭ ‬خدمات‭ ‬للعامة‮»‬‭. ‬وأكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الخزانة‭ ‬الأميركية‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬الإيرانية‭ ‬تدير‭ ‬شبكات‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التجسس‭ ‬الكتروني‭ ‬والقرصنة‭ ‬وبرمجيات‭ ‬الفدية‭.‬

وأتت‭ ‬وزارة‭ ‬الخزانة‭ ‬الأميركية‭ ‬على‭ ‬ذكر‭ ‬مجموعة‭ ‬إيرانية‭ ‬واحدة‭ ‬تعرف‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬مادي‭ ‬ووتر‮»‬‭ ‬قالت‭ ‬إنها‭ ‬تشن‭ ‬حملات‭ ‬الكترونية‭ ‬منذ‭ ‬2018‭ ‬مستغلة‭ ‬ثغرات‭ ‬في‭ ‬شبكات‭ ‬أجنبية‭ ‬لاختلاس‭ ‬معلومات‭ ‬حساسة‭ ‬واستخدام‭ ‬برمجيات‭ ‬فدية‭ ‬خبيثة‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مادي‭ ‬ووتر‮»‬‭ ‬شنت‭ ‬ه

جوما‭ ‬الكترونيا‭ ‬على‭ ‬هيئات‭ ‬حكومية‭ ‬تركية‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

إضافة‭ ‬إلى‭ ‬استهداف‭ ‬منشآت‭ ‬وبنى‭ ‬تحتية،‭ ‬فإن‭ ‬القراصنة‭ ‬مسؤولون‭ ‬عن‭ ‬تسريب‭ ‬وثائق‭ ‬من‭ ‬حكومة‭ ‬تيرانا‭ ‬وبيانات‭ ‬شخصية‭ ‬عن‭ ‬مواطنين‭ ‬ألبان‭.‬

وقطعت‭ ‬ألبانيا‭ ‬الأربعاء‭ ‬علاقاتها‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬مع‭ ‬طهران‭ ‬بسبب‭ ‬الهجوم‭ ‬الالكتروني‭ ‬هذا‭.‬

وقال‭ ‬نلسون‭ ‬‮«‬لن‭ ‬ندع‭ ‬هجمات‭ ‬الكترونية‭ ‬إيرانية‭ ‬تزداد‭ ‬عدائية‭ ‬تستهدف‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وحلفاءنا‭ ‬وشركاءنا‮»‬‭.‬

وتجمد‭ ‬العقوبات‭ ‬أي‭ ‬أصول‭ ‬قد‭ ‬يملكها‭ ‬المستهدفون‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وتمنع‭ ‬الأفراد‭ ‬والشركات‭ ‬بما‭ ‬يشمل‭ ‬المصارف‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬لديها‭ ‬نشاط‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬من‭ ‬التعامل‭ ‬معهم،‭ ‬للحؤول‭ ‬دون‭ ‬وصولهم‭ ‬إلى‭ ‬الشبكات‭ ‬المالية‭ ‬العالمية‭.‬