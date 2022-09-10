عملية العزم الصلب.. تغيير قيادة المهام المشتركة في العراق وسوريا

تسلم اللواء في الجيش الأميركي، ماثيو ماكفارلين، قيادة قوة المهام المشتركة خلفا للواء في الجيش الأميركي، جون برينان، وفق ما أفاد بيان صادر عن قوة المهام المشركة، عملية العزم الصعب.

وخلال المراسم، قال قائد القيادة المركزية الأميركية، الجنرال إريك كوريلا، إن قوة المهام المشتركة، عملية العزم الصلب، مستعدة لنقل مساعدتها من خلال المشورة إلى المرحلة التالية، وإن الشركاء من قيادة العمليات المشتركة في العراق وقوات الأمن العراقية وقوات سوريا الديمقراطية يوسعون قدراتهم يوميا ولديهم ما يلزم لهزيمة داعش.

وأضاف: “لا يمكننا مواجهة التحديات المعقدة مثل تهديدات الجماعات الإرهابية بمفردنا. ويجب أن نعتمد اعتمادا كبيرا على قدرات بعضنا البعض. ويجب أن تكون الولايات المتحدة شريكا موثوقا به في الشرق الأوسط”.

وأضاف البيان أنه خلال مراسم تغییر القيادة التي جرت في 8 سبتمبر، قال قائد القوة الجديد اللواء ماكفارلين : “قدمنا مع شركائنا العراقيين الكثير من الدماء على مدى السنوات الثماني الماضية لمنع عودة داعش، إلى الأبد، مجددا التزامه الشخصي لشركاء الولايات المتحدة بأنه معا ومن خلال الجهود المشتركة سيبقى داعش مهزوما تماما وغير قادر على تهديد سيادة العراق ومنطقة الشرق الأوسط”.

من جانبه قال اللواء جون برينان: “لقد حقق التحالف خلال العام الماضي مكاسب حاسمة ضد داعش وسيستمر هذا التقدم وتلك المكاسب تحت قيادة اللواء ماثيو ماكفارلين”.

وبدأ التحالف، الذي ضم أكثر من 70 دولة، عملياته العسكرية ضد التنظيم المتطرف في العراق ثم سوريا في صيف العام 2014.