قائدُنا العراقُ!!
إذا انْطلقتْ فقائدُها العراقُ
ومِنْ نَصرٍ إلى نَصْرٍ تُساقُ
*
ومَنْ جَعلَ العراقَ بها إماماً
سَيَسْلكُ مَنهَجاً فيهِ اعْتراقُ
*
حَضارَتُنا مُتوَّجةٌ بنورٍ
يُبعِّثهُ التواصلُ والسِياقُ
*
وأْجْيالٌ بأجْيالٍ تواصَتْ
يُباركُها التكامُلُ والوفاقُ
*
بلادٌ منْ مَواجِعِها تعافَتْ
على أكتافها دَمُها يُراقُ
*
وإنْ فَسَدوا وإنْ بَطشوا أتاهمْ
مَصيرٌ لا يشافيهِ انْعِتاقُ
*
مُعَمَّمُهُم يُحابي فعلَ شَرٍّ
بتَجْهيلٍ وتَضليلٍ يُحاقُ
*
بها فَتوى لأهْواءٍ أعانَتْ
وقد نَفَذتْ وغايَتُها انْشِقاقُ
*
أ يَنْجو كلُّ أفّاكٍ ظَلومٍ
ويَشقى في مَواطنها الحِذاق؟
*
سَلامٌ يا مُنى الأمْجادِ فينا
بَراعِمُنا يوَّرّقها انْطِلاقُ
*
ويَحْدوها إلى هَدَفٍ أصيلٍ
وُثوبٌ في مَحافلهِ ائْتلاقُ
*
شعوبٌ مِنْ نواكبها تنامَتْ
كَيْنبوعٍ يُفجِّرهُ انْبثاقُ
*
فلا ظلمٌ ولا ألمٌ سَيَبْقى
وكلُّ رذيلةٍ فيها احْتِراقُ
*
ظلومٌ جاءَهُ جَوْرٌ وَخيْمٌ
ليَمْحَقهُ التظلمُ والنُعاقُ
*
لنا شعْبٌ على الآفاقِ يَسْعى
يُؤازِرُهُ التلاحُمُ والسُماقُ
*
ومَهْما شاءَتِ الأحْقادً سوءاً
فإنَّ الخيرَ مَوْئلهُ اعْتناقُ
*
عِراقٌ في شَواهِقها سَيَحْيا
تُتَوِّجُهُ المآثرُ والعِتاقُ
*
بلادٌ أرْضُها كوْنُ انْبِهارٍ
وإنّ الشَعْبَ مِنْ سَبَكٍ نِطاقُ
*
تَعيشُ بلادُنا وبها حَياةٌ
مُكرَّمةٌ يُطيّبُها ارْتِفاقُ
*
حقوقٌ دونَ مَأسدةٍ ضياعٌ
ذئابُ وجودِنا فيها اسْتباقُ
*
فظالمُها على وَطنٍ تَجنّى
وآلَمَ أمّةً فبَدى الطلاقُ
*
تَشظى كلُّ مَوجودٍ تَحدّى
بمُضْطرَبٍ لها فأتى انْفلاقُ
*
وما كانتْ كما ظهَرتْ إلينا
مُعبّسةً يُشرْذِمها اخْتراقُ
*
ألا هبَّتْ إلى العلياءِ دوما
تُناصِرُنا ويَجْمَعُنا اعْتناقُ
*
بلادُ العُربِ يا نورَ التَسامي
جَواهِرُها يُتَرْجِمُها ابْتراقُ!!
*
وتأريخٌ يُخاطبُنا بصِدْقٍ
بأنَّ الشَعْبَ ذوّادٌ طِواقُ
*
لنا وطنٌ ولا وطنٌ سِواهُ
بدنيانا روائعُهُ اعْتِباقُ
*
فما بَرِحَتْ تُناشِدُنا لمَجْدٍ
ويَبْعَثنا لذرْوَتِها اتْفاقُ
***
د-صادق السامرائي
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