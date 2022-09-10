قائدُنا العراقُ!!

إذا انْطلقتْ فقائدُها العراقُ

ومِنْ نَصرٍ إلى نَصْرٍ تُساقُ

*

ومَنْ جَعلَ العراقَ بها إماماً

سَيَسْلكُ مَنهَجاً فيهِ اعْتراقُ

*

حَضارَتُنا مُتوَّجةٌ بنورٍ

يُبعِّثهُ التواصلُ والسِياقُ

*

وأْجْيالٌ بأجْيالٍ تواصَتْ

يُباركُها التكامُلُ والوفاقُ

*

بلادٌ منْ مَواجِعِها تعافَتْ

على أكتافها دَمُها يُراقُ

*

وإنْ فَسَدوا وإنْ بَطشوا أتاهمْ

مَصيرٌ لا يشافيهِ انْعِتاقُ

*

مُعَمَّمُهُم يُحابي فعلَ شَرٍّ

بتَجْهيلٍ وتَضليلٍ يُحاقُ

*

بها فَتوى لأهْواءٍ أعانَتْ

وقد نَفَذتْ وغايَتُها انْشِقاقُ

*

أ يَنْجو كلُّ أفّاكٍ ظَلومٍ

ويَشقى في مَواطنها الحِذاق؟

*

سَلامٌ يا مُنى الأمْجادِ فينا

بَراعِمُنا يوَّرّقها انْطِلاقُ

*

ويَحْدوها إلى هَدَفٍ أصيلٍ

وُثوبٌ في مَحافلهِ ائْتلاقُ

*

شعوبٌ مِنْ نواكبها تنامَتْ

كَيْنبوعٍ يُفجِّرهُ انْبثاقُ

*

فلا ظلمٌ ولا ألمٌ سَيَبْقى

وكلُّ رذيلةٍ فيها احْتِراقُ

*

ظلومٌ جاءَهُ جَوْرٌ وَخيْمٌ

ليَمْحَقهُ التظلمُ والنُعاقُ

*

لنا شعْبٌ على الآفاقِ يَسْعى

يُؤازِرُهُ التلاحُمُ والسُماقُ

*

ومَهْما شاءَتِ الأحْقادً سوءاً

فإنَّ الخيرَ مَوْئلهُ اعْتناقُ

*

عِراقٌ في شَواهِقها سَيَحْيا

تُتَوِّجُهُ المآثرُ والعِتاقُ

*

بلادٌ أرْضُها كوْنُ انْبِهارٍ

وإنّ الشَعْبَ مِنْ سَبَكٍ نِطاقُ

*

تَعيشُ بلادُنا وبها حَياةٌ

مُكرَّمةٌ يُطيّبُها ارْتِفاقُ

*

حقوقٌ دونَ مَأسدةٍ ضياعٌ

ذئابُ وجودِنا فيها اسْتباقُ

*

فظالمُها على وَطنٍ تَجنّى

وآلَمَ أمّةً فبَدى الطلاقُ

*

تَشظى كلُّ مَوجودٍ تَحدّى

بمُضْطرَبٍ لها فأتى انْفلاقُ

*

وما كانتْ كما ظهَرتْ إلينا

مُعبّسةً يُشرْذِمها اخْتراقُ

*

ألا هبَّتْ إلى العلياءِ دوما

تُناصِرُنا ويَجْمَعُنا اعْتناقُ

*

بلادُ العُربِ يا نورَ التَسامي

جَواهِرُها يُتَرْجِمُها ابْتراقُ!!

*

وتأريخٌ يُخاطبُنا بصِدْقٍ

بأنَّ الشَعْبَ ذوّادٌ طِواقُ

*

لنا وطنٌ ولا وطنٌ سِواهُ

بدنيانا روائعُهُ اعْتِباقُ

*

فما بَرِحَتْ تُناشِدُنا لمَجْدٍ

ويَبْعَثنا لذرْوَتِها اتْفاقُ

***

د-صادق السامرائي

10\5\2022

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