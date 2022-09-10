Posted on by

قوات الاحتلال الاميركي يخرجون عتاداً عسكرياً من ريف الحسكة إلى شمال العراق

قوات الاحتلال الاميركي يخرجون عتاداً عسكرياً من ريف الحسكة إلى شمال العراق

أخرجت قوات الاحتلال الأميركي رتلاً محملاً بالعتاد العسكري من الأراضي السورية إلى قواعدها شمال العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت مصادر محلية من ريف اليعربية لوكالة سانا بأن رتلاً مؤلفاً من 100 آلية من برادات وناقلات تحمل معدات عسكرية ومدرعات عسكرية وعدد من الشاحنات يرجح أنها تحمل آليات عسكرية معطوبة خرجت عبر معبر الوليد في تمام الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم.

وأخرجت قوات الاحتلال الأميركي أمس رتلاً مؤلفاً من 88 صهريجاً محملة بالنفط السوري المسروق عبر معبر المحمودية أيضاً باتجاه الأراضي العراقية.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close