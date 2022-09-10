قوات الاحتلال الاميركي يخرجون عتاداً عسكرياً من ريف الحسكة إلى شمال العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت مصادر محلية من ريف اليعربية لوكالة سانا بأن رتلاً مؤلفاً من 100 آلية من برادات وناقلات تحمل معدات عسكرية ومدرعات عسكرية وعدد من الشاحنات يرجح أنها تحمل آليات عسكرية معطوبة خرجت عبر معبر الوليد في تمام الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم.

وأخرجت قوات الاحتلال الأميركي أمس رتلاً مؤلفاً من 88 صهريجاً محملة بالنفط السوري المسروق عبر معبر المحمودية أيضاً باتجاه الأراضي العراقية.