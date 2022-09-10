لَعنتُ الحظَّ

لَـعــنـتُ الـحــظَّ

لَعـنتُ الحظَّ مُـذْ جـابي وجـابِـكْ

وأسـفـرَ عـن لـقـائي فـي جـنابِـكْ

وظـنّي كان أنّ الـحُبَّ نُــعــمى

وأنَّ الـحَـــــجَّ مَـبــرورٌ لــبــابِـكْ

وأنَّ الـدينَ والـدُنـيا رصـيـدي

ســيربو حينَ يُجمعُ في حِـسابِـكْ

فـيا حُـلُـميْ الـقـديمِ أقولُ قولي

صـريحًا لا اُواربُ في جــوابِـكْ

بــأنّـي لا اُســـــاومُ أو أداري

فَعَــذْبُكِ ليسَ أفضلَ من عَـذابِـكْ

وجـبهَـتُكِ التي حَـشّدتِ فيها

أراهـا قـد تُـعَـجِّـلُ في خــرابِـكْ

كما الاوكرانُ قـد حشـدوا لروسيا

بـتـأليـبٍ وحــربٍ كــاحــتـرابِـكْ

فـيا حُلُـميْ الـذي نُـسِجتْ عليه

سـنيني لـستُ أرغـبُ في رحابِـكْ

أراكِ بـعــــالـــمٍ لا صِـدقَ فــيه

تـمـاهى بـين طـبـعـكِ وانجــذابِـكْ

أما غـيرُ الـمَـنـاكِـدِ أحـتـسـيها

وكــمْ مِـنـها تَــبَـقّى في جُـــرابِـكْ

كفاني مـا تجـسّـدَ في قصيدي

وأمضـيتُ الـتَعـلُّـلَ في سُــحابِـكْ

ومن شُــرُفاتِ ذِكراكِ أرانـي

اُطـالِعُ ما تَـمَخّضَ عـن سَـرابِـكْ

فلا أمـلٌ سـيُـورِقُ في ظلالي

ولا جــدوى مـسيري في ركابِـكْ

فأنتِ كــما خَـبرتُـكِ لـستِ إلّا

ضَـــلالَا قـــــد تَـخَـبّـأَ في ثِـيـابِـكْ

فـيا حُـلُـمي الـقـديمِ إلـيكِ عـني

أبـعــدَ الـيــومِ أُخـــدعُ بـاقـتـرابِـكْ ******************************

الدنمارك / كوبنهاجن السبت في 27 آب 2022

الحاج عطا الحاج يوسف منصور

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