ماذا يرث تشارلز الثالث من والدته؟

لندن‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬بعد‭ ‬وفاة‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية،‭ ‬يرث‭ ‬تشارلز‭ ‬العرش‭ ‬وأيضاً‭ ‬ثروة‭ ‬والدته‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬سيحصل‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬دفع‭ ‬ضريبة‭ ‬نقل‭ ‬الميراث،‭ ‬في‭ ‬امتياز‭ ‬مخصص‭ ‬للخلافة‭ ‬الملكية‭. ‬ماذا‭ ‬تملك‭ ‬الملكة؟‭ ‬رغم‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬أي‭ ‬شرط‭ ‬يلزم‭ ‬ملوك‭ ‬بريطانيا‭ ‬بالكشف‭ ‬عن‭ ‬مواردهم‭ ‬المالية‭ ‬الخاصة،‭ ‬تفيد‭ ‬معلومات‭ ‬نشرتها‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬صنداي‭ ‬تايمز‮»‬‭ ‬بأن‭ ‬ثروة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬الشخصية‭ ‬بلغت‭ ‬370‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬استرليني‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬خمسة‭ ‬ملايين‭ ‬جنيه‭ ‬استرليني‭ ‬عن‭ ‬العام‭ ‬السابق‭. ‬وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬الممتلكات‭ ‬العقارية،‭ ‬تملك‭ ‬الدولة‭ ‬قصر‭ ‬باكنغهام‭ ‬المقر‭ ‬الملكي‭ ‬في‭ ‬لندن،‭ ‬وقلعة‭ ‬وندسور‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬حوالى‭ ‬ثلاثين‭ ‬كيلومتراً‭ ‬غرب‭ ‬العاصمة‭… ‬لكن‭ ‬قصر‭ ‬بالمورال،‭ ‬المنتجع‭ ‬الصيفي‭ ‬للعائلة‭ ‬الملكية،‭ ‬وقصر‭ ‬ساندرينغهام،‭ ‬حيث‭ ‬تحتفل‭ ‬العائلة‭ ‬الملكية‭ ‬تقليدياً‭ ‬بأعياد‭ ‬نهاية‭ ‬العام،‭ ‬كانت‭ ‬مُلكاً‭ ‬للملكة‭ ‬وسيتم‭ ‬توريثها‭ ‬لتشارلز‭. ‬وتمتلك‭ ‬الملكة‭ ‬أيضاً‭ ‬محفظة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الأسهم‭ ‬ومجموعة‭ ‬طوابع‭ ‬ملكية‭ ‬تقدر‭ ‬قيمتها‭ ‬بنحو‭ ‬مئة‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬استرليني،‭ ‬وفقاً‭ ‬لمعدّي‭ ‬قائمة‭ ‬الأثرياء‭ ‬لعام‭ ‬2021‭ ‬في‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ذي‭ ‬تايمز‮»‬‭.‬

وستضاف‭ ‬ثروة‭ ‬الملكة‭ ‬الراحلة‭ ‬إلى‭ ‬ثروة‭ ‬تشارلز‭ ‬الشخصية‭ ‬التي‭ ‬تُقدّر‭ ‬بنحو‭ ‬100‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ (‬87‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬استرليني‭)‬،‭ ‬بحسب‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬سيليبريتي‭ ‬نت‭ ‬وورث‮»‬‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬جواهر‭ ‬التاج‭ ‬الشهيرة‭ ‬التي‭ ‬تُقدّر‭ ‬قيمتها‭ ‬بنحو‭ ‬ثلاثة‭ ‬مليارات‭ ‬جنيه‭ ‬استرليني،‭ ‬تنتمي‭ ‬رمزياً‭ ‬إلى‭ ‬الملكة‭ ‬وتُنقل‭ ‬بالتالي‭ ‬تلقائياً‭ ‬إلى‭ ‬خليفتها‭.‬

وترك‭ ‬الأمير‭ ‬فيليب‭ ‬زوج‭ ‬إليزابيث،‭ ‬إرثاً‭ ‬أكثر‭ ‬تواضعاً‭ ‬بقيمة‭ ‬30‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬استرليني‭ ‬عند‭ ‬وفاته‭ ‬في‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬2021،‭ ‬بحسب‭ ‬‮«‬سيليبريتي‭ ‬نت‭ ‬وورث‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬يمتلك‭ ‬خصوصاً‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬اللوحات‭ ‬وثلاثة‭ ‬آلاف‭ ‬عمل‭ ‬فني،‭ ‬تم‭ ‬توريث‭ ‬معظمها‭ ‬للأصدقاء‭ ‬والعائلة‭.‬

‭- ‬دوقية‭ ‬لانكستر‭ -‬

مع‭ ‬اعتلائه‭ ‬عرش‭ ‬بريطانيا‭ ‬يرث‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث‭ ‬دوقية‭ ‬لانكستر،‭ ‬المملوكة‭ ‬للعائلة‭ ‬الملكية‭ ‬منذ‭ ‬العصور‭ ‬الوسطى،‭ ‬والتي‭ ‬درّت‭ ‬خلال‭ ‬السنة‭ ‬الضريبية‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬الفائت‭ ‬24‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬استرليني‭ ‬من‭ ‬الدخل‭ ‬الخاص‭ ‬المخصص‭ ‬للعاهل‭ ‬البريطاني‭.‬

ويقول‭ ‬ديفيد‭ ‬مكلور‭ ‬وهو‭ ‬مؤلف‭ ‬كتاب‭ ‬عن‭ ‬التمويل‭ ‬الملكي،‭ ‬‮«‬إن‭ ‬أموال‭ ‬لانكستر‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬العاهل،‭ ‬أي‭ ‬الملك‭ ‬أو‭ ‬الملكة،‭ ‬بحكم‭ ‬منصبه‮»‬‭.‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬يفقد‭ ‬تشارلز‭ ‬دوقية‭ ‬كورنوال‭ ‬التي‭ ‬تذهب‭ ‬إلى‭ ‬الابن‭ ‬الأكبر‭ ‬للملك‭ ‬وتدر‭ ‬حوالي‭ ‬21‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬استرليني‭ ‬سنوياً‭.‬‮ ‬

ويوضح‭ ‬مكلور‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الدوقية‭ ‬‮«‬تؤول‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ (‬الأمير‭) ‬وليام‮»‬‭.‬

ويستفيد‭ ‬تشارلز‭ ‬أيضاً‭ ‬من‭ ‬منحة‭ ‬سنوية‭ ‬تسمى‭ ‬‮«‬المنحة‭ ‬السيادية‮»‬‭ ‬من‭ ‬الخزانة‭ ‬العامة،‭ ‬حُددت‭ ‬بنسبة‭ ‬15‭% ‬من‭ ‬عائدات‭ ‬إرث‭ ‬التاج،‭ ‬ويشمل‭ ‬خصوصاً‭ ‬ممتلكات‭ ‬عقارية‭ ‬وأيضاً‭ ‬مزرعة‭ ‬ضخمة‭ ‬لطاقة‭ ‬الرياح،‭ ‬وتصب‭ ‬إيراداته‭ ‬في‭ ‬الخزانة‭ ‬العامة‭ ‬منذ‭ ‬قانون‭ ‬صادر‭ ‬عام‭ ‬1760‭.‬

وبلغت‭ ‬هذه‭ ‬المخصصات‭ ‬86‭,‬3‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬استرليني‭ ‬للفترة‭ ‬2021‭-‬2022،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أأموال‭ ‬طائلة‭ ‬خُصصت‭ ‬لتجديد‭ ‬قصر‭ ‬باكنغهام‭ ‬لمدة‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ (‬34,5‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬لعام‭ ‬2021‭-‬2022‭).‬

وتتيح‭ ‬المنحة‭ ‬السيادية‭ ‬تمويل‭ ‬النفقات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالأنشطة‭ ‬الرسمية‭ ‬لتمثيل‭ ‬الملك‭ ‬أو‭ ‬أفراد‭ ‬أسرته،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬رواتب‭ ‬الموظفين‭ ‬وصيانة‭ ‬القصور‭ ‬وتنظيفها،‭ ‬والرحلات‭ ‬الرسمية‭ ‬وكذلك‭ ‬حفلات‭ ‬الاستقبال‭.‬

‭- ‬الخلافة‭ ‬الملكية‭ -‬

تُنقل‭ ‬معظم‭ ‬ثروة‭ ‬الملكة‭ ‬إلى‭ ‬تشارلز‭ ‬بدون‭ ‬ضريبة‭ ‬الميراث،‭ ‬بفضل‭ ‬إعفاء‭ ‬يعود‭ ‬تاريخه‭ ‬إلى‭ ‬1993‭ ‬بهدف‭ ‬منع‭ ‬تبدد‭ ‬الإرث‭ ‬الملكي‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬وفاة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ملك‭ ‬بفارق‭ ‬زمني‭ ‬قصير،‭ ‬بعدما‭ ‬كانت‭ ‬ضريبة‭ ‬الانتقال‭ ‬تبلغ‭ ‬40‭ % ‬عند‭ ‬كل‭ ‬عملية‭ ‬توريث‭.‬

وتوضح‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬كذلك‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الأصول‭ ‬الخاصة‭ ‬مثل‭ ‬ساندرينغهام‭ ‬وبالمورال‭ ‬لها‭ ‬استخدامات‭ ‬رسمية‭ ‬وخاصة‮»‬،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬النظام‭ ‬الملكي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتمتع‭ ‬أيضاً‭ ‬‮«‬بدرجة‭ ‬من‭ ‬الاستقلال‭ ‬المالي‭ ‬عن‭ ‬الحكومة‭ ‬القائمة‮»‬‭.‬

لكن‭ ‬هذه‭ ‬الميزة‭ ‬تقتصر‭ ‬على‭ ‬عمليات‭ ‬النقل‭ ‬بين‭ ‬العاهل‭ ‬البريطاني‭ ‬وخليفته‭.‬‮ ‬

ويؤكد‭ ‬ديفيد‭ ‬مكلور‭ ‬أن‭ ‬‮«‬من‭ ‬المحتمل‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الملكة‭ ‬قد‭ ‬تركت‭ ‬وصية‭ ‬وأن‭ ‬مبالغ‭ ‬صغيرة‮»‬‭ ‬ستذهب‭ ‬إلى‭ ‬أفراد‭ ‬من‭ ‬الأسرة،‭ ‬‮«‬لكن‭ ‬ليس‭ ‬الجزء‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬الثروة‮»‬،‭ ‬والذي‭ ‬سيذهب‭ ‬إلى‭ ‬تشارلز‭.‬

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