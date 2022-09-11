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إيران تعلن عودة 700 ألف زائر من العراق

أعلنت قيادة الأمن الداخلي الإيراني، يوم الأحد، عودة أكثر من 700 ألف زائر “شاركوا في مراسم أربعينية الإمام الحسين في العراق”، إلى البلاد، حتى الآن.

جاء ذلك، خلال زيارة القائد العام لقوات الأمن الداخلي، العميد حسين اشتري، إلى معبر “خسروي” الحدودي مع العراق، وتفقده عن كثب سير مغادرة وعودة الزوار المشاركين في مراسم الأربعينية.

وأكد أشتري، في تصريحات صحفية “مغادرة ما يزيد عن مليونين و650 ألف زائر البلاد باتجاه العراق، عبر 6 منافذ برية حتى اليوم”، مشيداً بالجهود المتواصلة من قبل السلطات الإيرانية والعراقية لـ”تسهيل حركة الزوار ونقلهم إلى العراق، وأن العملية متواصلة رغم بطئها، والجانب العراقي ماض في جهوده لهذا الغرض”.

وأبرم العراق وإيران، في اجتماع عالي المستوى، عقد قبل يومين، اتفاقا بتنظيم دخول الزائرين الإيرانيين ومواكب الدعم اللوجستي عبر منفذي المنذرية في خانقين ومندلي شرقي ديالى.

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